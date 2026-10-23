Фарид Абдулганиев поздравил верхнеуслонцев с 95-летием района

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Верхнеуслонского района, состоялось сегодня в районном Доме культуры села Верхний Услон. От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики верхнеуслонцев с этим знаковым событием поздравил Председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Богатая и славная история вашего края, уникальное географическое положение, культурное наследие мирового значения и межнациональное согласие являются прочной основой динамичного развития района», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Бережно сохраняя вековое достояние, вы уверенно смотрите в будущее. Благодаря упорству, целеустремленности и активной гражданской позиции демонстрируете впечатляющие результаты. В районе успешно функционируют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, поступательно растет малый и средний бизнес. Важной точкой экономического роста всей республики стал Иннополис – самый молодой город России с особой экосистемой и широкими возможностями для развития высоких технологий», – отметил Фарид Абдулганиев.

По его словам, к своему 95-летию Верхнеуслонский район подошел с хорошими показателями социально-экономического развития.

«Район развивается очень быстрыми темпами. Конечно, сказывается и близость с Казанью. Совокупный валовой территориальный продукт по итогам 2025 года достиг 50 млрд рублей. Большое внимание район уделяет патриотическому воспитанию молодого поколения», – подчеркнул глава парламента.

Кроме того в Верхнем Услоне активно развивается предпринимательство.

«В настоящее время здесь зарегистрировано около 1,2 тыс. субъектов МСП. Понимаем, что где-то, наверное, есть сложности, потому что рядом Казань, удержать молодежь и бизнес – вдвойне сложная задача. Для них нужно создавать специальные условия. В этих целях в районе создан промпарк «М-7 Услон». Эту работу необходимо продолжить», – подчеркнул Абдулганиев в беседе с журналистами.

Также Председатель Госсовета РТ обратил внимание на богатую историю Верхнеуслонского района.

«О селе Ослан в письменных источниках, которые сохранились до наших дней, рассказывал Афанасий Никитин – тот самый купец, который, не заезжая в Казань, работал несколько дней здесь и потом дошел до Индии», – напомнил Фарид Абдулганиев.

Сегодня же на торжественном мероприятии Фарид Абдулганиев вручил государственные награды лучшим жителям района. Медалью Жукова награжден участник СВО Кирилл Логинов, медалью Суворова – участник спецоперации Дмитрий Жарков. Ветеран агропромышленного комплекса Вера Сорокина удостоена медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Председатель Палаты имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского района Любовь Потапова и главный бухгалтер Исполкома Майданского сельского поселения Любовь Шулькова награждены медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления». Старшему инструктору-методисту Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Светлане Медведевой вручена медаль «Ана даны – Материнская слава».

«Мы сейчас стремимся сделать наш район не только туристическим, каким он был многие годы. Мы хотим, чтобы люди сюда приезжали жить и работать. Поэтому здесь работает два промпарка. Собираемся и дальше развивать туристический и промышленный кластеры, про сельское хозяйство ни в коем случае нельзя забывать. Смотрим в будущее с оптимизмом и заряжены на работу. Ставим грандиозные планы на столетие района – увеличение числа верхнеуслонцев, проживающих здесь на постоянной основе, рост экономических показателей. Мы уверены, что все в наших руках», – отметил глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин.

Перед началом торжественного мероприятия Фарид Абдулганиев осмотрел фотовыставку, посвященную 95-летию района, которая развернулась в фойе районного дома культуры. В экспозиции в том числе представлены черно-белые снимки известного фотожурналиста, почетного преподавателя Казанского федерального университета, члена Союза журналистов СССР, РФ и РТ, а также Международной федерации журналистов Юрия Фролова.

Участие в торжественном мероприятии приняли председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин и председатель Государственного комитета республики по тарифам Марат Зиатдинов.