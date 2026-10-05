Фарид Абдулганиев поздравил с Днем учителя свою школьную учительницу

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил с Днем учителя ветерана педагогического труда, учителя татарского языка и литературы Анвару Амирханову. В школьные годы он сам был ее учеником.

Анвара Амирханова родилась 24 июня 1946 года в деревне Кильдебяк Сабинского района. Она окончила Казанский педагогический институт по специальности «учитель русского, татарского языка и литературы».

Десять лет Амирханова преподавала татарский язык и литературу в Сабинской средней школе, где училась сама. В этой же школе в разные годы учились Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.

С 1987 года и в течение 25 лет Анвара Зайнетдиновна работала учителем татарского языка и литературы в средней общеобразовательной школе №103 Ново-Савиновского района Казани. Именно там до восьмого класса учился Фарид Абдулганиев. Позднее он продолжил образование в казанской гимназии №3, поступив в экологический класс.

За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд Анвару Амирханову наградили медалью «100 лет образования ТАССР».

Три месяца назад педагог отметила 80-летний юбилей. Сейчас Анвара Зайнетдиновна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно участвовать в общественной жизни Татарстана.

Абдулганиев пожелал своей бывшей учительнице крепкого здоровья и долгих лет жизни.