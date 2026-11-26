Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил однопартийцев с 25-летием партии «Единая Россия», которое отмечается 1 декабря. По его словам, за четверть века партия стала ведущей политической силой страны, объединив вокруг национального лидера и традиционных общероссийских ценностей людей самых разных взглядов и национальностей.

«Крупные федеральные и инфраструктурные проекты, реализуемые партией, региональные партийные программы и инициативы, каждодневная работа местного и первичного звена, прием граждан, решение конкретных проблем избирателей, поддержка участников СВО и их семей. Гуманитарная помощь жителям новых территорий лучше всяких лозунгов говорят о нашей партии и ее идейном духе. Главное достижение партии за эти годы – это сильная и независимая Россия, стабильность и колоссальное доверие избирателей», – сказал он.

Абдулганиев отметил, что партия реализовала тысячи социально значимых инициатив, помогла миллионам сограждан и внесла весомый вклад в укрепление суверенитета и развитие страны и республики.

«Мы не раз доказывали: вместе, опираясь на доверие граждан, мы можем преодолеть любые вызовы, сделать страну и республику еще сильнее. С праздником! Вперед! К новым победам во имя России и Татарстана», – заключил он.