Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Абдулганиев поучаствовал в акции «Подари подписку», которая была организована перед заседанием парламента.

«Получать информацию сегодня можно из разных источников. Успех ждет того, кто использует сразу несколько: интернет, телевидение, печатные СМИ и так далее. В защиту печатных изданий хочется вспомнить выражение: «Что написано пером – не вырубишь топором». Сегодня на акции представлены только официальные издания, на которые можно положиться», – отметил в беседе с журналистами Абдулганиев.

Он продлил подписки на разные журналы себе и своей маме, а также подарил подписку членам совета ветеранов Атнинского и Высокогорского районов и детскому центру имени Халифа Валиева (назван в честь дедушки Фарида Абдулганиева – прим. Т-и) Черемшанского района Татарстана.

«Я понимаю, что любая книга, газета, информация там очень востребована. И если сейчас появилась возможность помочь, почему бы этого не сделать», – поделился Абдулганиев.