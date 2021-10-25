Фарид Абдулганиев: Опыт Татарстана в eCom востребован на федеральном уровне

Проведение в Татарстане Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам еще раз продемонстрировало стремление республики укрепить лидирующие позиции в области eCom, сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев по итогам пленарного заседания конференции, которая открылась сегодня в международном выставочном центре KazanExpо.

«Как показали итоги дискуссий, опыт Татарстана в сфере развития eCom востребован на федеральном уровне. Наша задача — не снижать темпы работы, помочь татарстанским предпринимателям занять достойное место на рынке электронной торговли, который на наших глазах становится локомотивом развития всей экономики страны», — сказал Абдулганиев.

Он отметил, что темпы роста рынка электронной торговли в республике в 2021 году опережают средние показатели по ПФО и России в целом.

«По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова мы активно занимаемся развитием складской и транспортной инфраструктурой республики, организацией конкурентоспособных маршрутов по доставке товаров и грузов из Татарстана в любую точку мира и наоборот, созданием благоприятных условий для трансграничной торговли, ведем работу по привлечению в республику лидеров рынка электронной торговли, транспортных и логистических услуг и решению проблемы „последней мили“ за счет развития быстрой доставки товаров до конечного покупателя. Большое значение уделяем обучению и созданию комфортных условий для татарстанских предпринимателей в новом для них канале продаж, решению вопроса дефицита кадров и т.д.», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Всероссийская конференция по электронной коммерции и интегрированным услугам собрала более 220 представителей компаний рынка электронной торговли, транспортных и логистических услуг России, Швейцарии, Дании, США, Турции, Китая, Казахстана, а также предприятий, занимающихся внешнеторговой деятельностью из 8 регионов России. В том числе, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Удмуртия и Краснодара.