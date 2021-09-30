Фарид Абдулганиев: Нужно вывести как можно больше коммерсантов из РТ на маркетплейсы

Основные сдерживающие факторы, мешающие выходу татарстанских сейлеров на маркетплейсы, — это дефицит кадров и нехватка складов. Об этом заявил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Одна из самых продаваемых категорий сегодня — верхняя одежда. У нас уже наблюдается нехватка швей, закройщиков и портных. В адрес Президента поступило соответствующее обращение. И Министерство труда и социальной защиты Татарстана взяло на себя задачу запустить краткосрочные курсы швейного дела», — рассказал омбудсмен.

Кроме того, растет запрос на представителей экзотических профессий, отметил спикер. Например, очень востребованы диджитал-маркетологи, аккаунт-менеджеры и логисты. Специализированная подготовка экспертов в области онлайн-торговли в Татарстане только началась.

«Мы столкнулись еще с одной проблемой, которая, к сожалению, не решается за один день: у нас не развита инфрастуктура, необходимая для реализации концепции электронной коммерции. В республике мало складов, дарк-сторов. Те помещения, которые имеются на сегодняшний день, заполнены на 95%. С одной стороны, это хорошо: они все не пустуют. С другой, это говорит о том, что не существует никакой конкуренции», — констатировал Абдулганиев.

Самая актуальная задача на сегодня, по мнению омбудсмена, — вывести как можно больше татарстанских предпринимателей на маркетплейсы. Если не сделать этого в ближайшем будущем, то все свободные ниши займут продавцы из других регионов.

«Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу создать рабочую группу, в которую вошли представители Минэкономики, Минсельхоза, Минпромторга и Минцифры Татарстана, а координировать работу структуры поручил мне. Мы занялись разработкой программы по развитию электронной торговли. В частности, 1 марта появилась такая структура, как АНО „Центр электронной торговли“, у которой только одна цель — в максимально сжатые сроки вывести татарстанских сейлеров на маркетплейсы», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей

По словам президента ГК «Ромекс» Алексея Прокопенко, подобных беспрецедентных мер, направленных на поддержку и развитие электронной коммерции, нет нигде, кроме Татарстана.

«Мы работаем более чем в полутора десятках регионов, и таких условий, которые обеспечивают власти республики всех уровней, нет ни в одном субъекте РФ. Ощущается всесторонняя помощь — от выделения земель под строительство до подготовки новых кадров», — пояснил бизнесмен.