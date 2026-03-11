Фарид Абдулганиев: «Ни одной жалобы бизнеса на действия проверяющих»
Доля малых и средних компаний в ВРП Татарстана составляет почти 25%
Малый и средний бизнес Татарстана продолжает расти, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Сегодня сектор МСП обеспечивает работой почти половину занятых в экономике республики и формирует четверть валового регионального продукта. Как предприниматели адаптируются к новым условиям – в материале «Татар-информа».
МСП обеспечивает работой 45% населения, занятого в экономике Татарстана
Сектор малого и среднего предпринимательства в Татарстане обеспечивает работой 45% всех занятых в экономике республики, а доля малых и средних компаний в валовом региональном продукте Татарстана составляет 24,3%. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, которое сегодня прошло в Торгово-промышленной палате РТ.
«Почти каждый второй работающий татарстанец занят в секторе МСП. Количество самозанятых в республике приближается к 447 тысячам. Это объективные показатели, подтверждающие, что малый бизнес стал неотъемлемой частью экономической жизни республики», – считает Абдулганиев.
По его словам, общее количество субъектов МСП в Татарстане приблизилось к 188 тыс., увеличившись за год на 4,1%. При этом основной рост идет за счет индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о низком пороге входа в бизнес и популярности предпринимательства.
«Отрадно, что почти на 16% выросло количество средних компаний. Это говорит о том, что малый бизнес успешно масштабируется, переходя в более крупные категории», – заявил бизнес-омбудсмен.
Число обращений снизилось на 23%
В 2025 году в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане поступило почти 1,3 тыс. обращений, что на 23% меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло в первую очередь за счет резкого сокращения жалоб на действия органов власти – почти на треть.
«Эта цифра говорит о том, что система поддержки и защиты прав бизнеса в республике стала работать эффективнее, а многие проблемы решаются на местах. Фактически мы прошли путь от «скорой помощи» в условиях кризиса к системному проектированию деловой среды», – заявил Абдулганиев.
Он выделил пять наиболее частых тем обращений:
- Обязательная маркировка товаров – 22%
- Разъяснение законодательства – 22%
- Жалобы на действия органов власти – 18%
- Меры господдержки – 9%
- Интеллектуальная собственность – 8%
Ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов
«По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова уже много лет ведется системная работа по снижению административного давления на бизнес. Главный результат этой работы – в 2025 году в адрес уполномоченного не поступило ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов. Для сравнения: в 2020 году такие жалобы составляли 42% всех обращений», – перешел к следующей теме Абдулганиев.
По его словам, одно из главных достижений последних лет – это смена философии контрольно-надзорных органов. Ключевой принцип стал не в наказание, а в предупреждение нарушения.
«В 2025 году федеральными контрольно-надзорными органами было совершено почти 8,5 тыс. профилактических визитов. Визитов не с проверкой, а с подсказкой, что надо сделать, чтобы соблюсти законодательство. В ряде из них я участвовал лично. Скажу, что такие визиты – живое общение, а не бумажная работа», – заявил бизнес-омбудсмен, добавив, что за это же время татарстанским предпринимателями вынесено 33,5 тыс. предостережений, что на 20% меньше, чем в 2024 году.
Тысячам предпринимателей помогли избежать заметного роста налоговой нагрузки
Абдулганиев напомнил, что 2026 год начался с комплексной «налоговой перезагрузки»: новые пороги для специальных налоговых режимов, повышение НДС с 20% до 22% и завершение «налоговых каникул» по страховым взносам.
«Важно, что руководство страны отметило временный характер повышения НДС. Наша задача – обеспечить максимально мягкий переход к новым условиям работы. Раис Республики Татарстан обратил особое внимание на важность применения предусмотренного законодательством моратория на штрафы для бизнеса, который впервые столкнется с отчетностью по НДС», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Для адаптации бизнеса в новых условиях были проведены выезды в муниципальные районы с обучающим модулем «Налоги и тренды», обучающие онлайн-семинары по налоговым изменениям для предпринимателей, а также разработаны и размещены в общий доступ блок-схемы по выбору наиболее оптимального налогового режима.
Благодаря разъяснительной работе только в январе 2026 года количество предпринимателей, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, увеличилось в семь раз. Это позволило тысячам предпринимателей избежать заметного роста налоговой нагрузки.
«Мы не просто реагируем на проблемы, мы анализируем тренды»
В презентационных материалах бизнес-омбудсмена были выделены основные направления работы с предпринимательским сообществом на 2026 год. Среди них:
- Развитие сферы предпринимательства, формирование условий для улучшения делового климата
- Решение вопросов в рамках обращений предпринимателей
- Контроль за соблюдением прав предпринимателей органами власти и местного самоуправления
- Работа по решению системных проблем бизнес-сообщества
- Совершенствование правого регулирования предпринимательства и снятия административных барьеров
- Взаимодействие с контрольно-надзорными органами для обеспечения риск-ориентированного подхода к проведению проверочных мероприятий бизнеса
- Участие в разработке мер поддержки семейного бизнеса
- Развитие каналов коммуникаций с деловым сообществом Татарстана
- Повышение эффективности института общественных представителей в муниципальных районах
- Формирование условий для дальнейшего снижения уголовного преследования предпринимателей
Подводя итоги, Абдулганиев подчеркнул, что с 2020 года сфера поддержки МСП сильно преобразилась и главным стал тренд решать проблемы до их наступления, а не после. А главным результатом шести лет работы можно считать то, что, несмотря на все вызовы, в Татарстане растет количество предпринимателей.
«За шесть лет мы прошли путь от «пожарной команды», которая тушила кризисы, к «архитекторам среды». Мы не просто реагируем на проблемы, мы анализируем тренды, готовим проекты законов, выстраиваем диалог и создаем правила, которые помогают честному бизнесу развиваться», – заключил бизнес-омбудсмен.