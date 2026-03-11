Фарид Абдулганиев: «Ни одной жалобы бизнеса на действия проверяющих»

Малый и средний бизнес Татарстана продолжает расти, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Сегодня сектор МСП обеспечивает работой почти половину занятых в экономике республики и формирует четверть валового регионального продукта. Как предприниматели адаптируются к новым условиям – в материале «Татар-информа».





Фарид Абдулганиев: «Почти каждый второй работающий татарстанец занят в секторе МСП. Количество самозанятых в республике приближается к 447 тысячам»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

МСП обеспечивает работой 45% населения, занятого в экономике Татарстана

Сектор малого и среднего предпринимательства в Татарстане обеспечивает работой 45% всех занятых в экономике республики, а доля малых и средних компаний в валовом региональном продукте Татарстана составляет 24,3%. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, которое сегодня прошло в Торгово-промышленной палате РТ.

«Почти каждый второй работающий татарстанец занят в секторе МСП. Количество самозанятых в республике приближается к 447 тысячам. Это объективные показатели, подтверждающие, что малый бизнес стал неотъемлемой частью экономической жизни республики», – считает Абдулганиев.

По его словам, общее количество субъектов МСП в Татарстане приблизилось к 188 тыс., увеличившись за год на 4,1%. При этом основной рост идет за счет индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о низком пороге входа в бизнес и популярности предпринимательства.

«Отрадно, что почти на 16% выросло количество средних компаний. Это говорит о том, что малый бизнес успешно масштабируется, переходя в более крупные категории», – заявил бизнес-омбудсмен.

Заседание Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству сегодня прошло в Торгово-промышленной палате РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число обращений снизилось на 23%

В 2025 году в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане поступило почти 1,3 тыс. обращений, что на 23% меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло в первую очередь за счет резкого сокращения жалоб на действия органов власти – почти на треть.

«Эта цифра говорит о том, что система поддержки и защиты прав бизнеса в республике стала работать эффективнее, а многие проблемы решаются на местах. Фактически мы прошли путь от «скорой помощи» в условиях кризиса к системному проектированию деловой среды», – заявил Абдулганиев.

Он выделил пять наиболее частых тем обращений:

Обязательная маркировка товаров – 22%

Разъяснение законодательства – 22%

Жалобы на действия органов власти – 18%

Меры господдержки – 9%

Интеллектуальная собственность – 8%

В 2025 году федеральными контрольно-надзорными органами было совершено почти 8,5 тыс. профилактических визитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов

«По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова уже много лет ведется системная работа по снижению административного давления на бизнес. Главный результат этой работы – в 2025 году в адрес уполномоченного не поступило ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов. Для сравнения: в 2020 году такие жалобы составляли 42% всех обращений», – перешел к следующей теме Абдулганиев.

По его словам, одно из главных достижений последних лет – это смена философии контрольно-надзорных органов. Ключевой принцип стал не в наказание, а в предупреждение нарушения.

«В 2025 году федеральными контрольно-надзорными органами было совершено почти 8,5 тыс. профилактических визитов. Визитов не с проверкой, а с подсказкой, что надо сделать, чтобы соблюсти законодательство. В ряде из них я участвовал лично. Скажу, что такие визиты – живое общение, а не бумажная работа», – заявил бизнес-омбудсмен, добавив, что за это же время татарстанским предпринимателями вынесено 33,5 тыс. предостережений, что на 20% меньше, чем в 2024 году.

2026 год начался с комплексной «налоговой перезагрузки» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тысячам предпринимателей помогли избежать заметного роста налоговой нагрузки

Абдулганиев напомнил, что 2026 год начался с комплексной «налоговой перезагрузки»: новые пороги для специальных налоговых режимов, повышение НДС с 20% до 22% и завершение «налоговых каникул» по страховым взносам.

«Важно, что руководство страны отметило временный характер повышения НДС. Наша задача – обеспечить максимально мягкий переход к новым условиям работы. Раис Республики Татарстан обратил особое внимание на важность применения предусмотренного законодательством моратория на штрафы для бизнеса, который впервые столкнется с отчетностью по НДС», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Для адаптации бизнеса в новых условиях были проведены выезды в муниципальные районы с обучающим модулем «Налоги и тренды», обучающие онлайн-семинары по налоговым изменениям для предпринимателей, а также разработаны и размещены в общий доступ блок-схемы по выбору наиболее оптимального налогового режима.

Благодаря разъяснительной работе только в январе 2026 года количество предпринимателей, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, увеличилось в семь раз. Это позволило тысячам предпринимателей избежать заметного роста налоговой нагрузки.

С 2020 года сфера поддержки МСП, по словам Абдулганиева, сильно преобразилась и главным стал тренд решать проблемы до их наступления, а не после Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не просто реагируем на проблемы, мы анализируем тренды»

В презентационных материалах бизнес-омбудсмена были выделены основные направления работы с предпринимательским сообществом на 2026 год. Среди них:

Развитие сферы предпринимательства, формирование условий для улучшения делового климата

Решение вопросов в рамках обращений предпринимателей

Контроль за соблюдением прав предпринимателей органами власти и местного самоуправления

Работа по решению системных проблем бизнес-сообщества

Совершенствование правого регулирования предпринимательства и снятия административных барьеров

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами для обеспечения риск-ориентированного подхода к проведению проверочных мероприятий бизнеса

Участие в разработке мер поддержки семейного бизнеса

Развитие каналов коммуникаций с деловым сообществом Татарстана

Повышение эффективности института общественных представителей в муниципальных районах

Формирование условий для дальнейшего снижения уголовного преследования предпринимателей

Подводя итоги, Абдулганиев подчеркнул, что с 2020 года сфера поддержки МСП сильно преобразилась и главным стал тренд решать проблемы до их наступления, а не после. А главным результатом шести лет работы можно считать то, что, несмотря на все вызовы, в Татарстане растет количество предпринимателей.

«За шесть лет мы прошли путь от «пожарной команды», которая тушила кризисы, к «архитекторам среды». Мы не просто реагируем на проблемы, мы анализируем тренды, готовим проекты законов, выстраиваем диалог и создаем правила, которые помогают честному бизнесу развиваться», – заключил бизнес-омбудсмен.