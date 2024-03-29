Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев назвал самые популярные у предпринимателей сферы деятельности. Об этом Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей рассказал на 52-м заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году увидели такой переломный момент – на первое место вышли предприниматели из сферы гостиничного бизнеса. Этому есть логичное объяснение – внутренний туризм стал развиваться. Это на первом месте. Причем эта сфера дважды опередила традиционную для малого бизнеса торговлю. Она остается на втором месте», – заявил спикер.

По его словам, резкий скачок по количеству зарегистрированных в прошлом году предпринимателей произошел в сфере логистики. Кроме того, почти на 6,5% выросло число зарегистрированных компаний в IТ-сфере.

«Санкции существенно изменили структуру подходов к малому бизнесу», – подчеркнул уполномоченный.

В Татарстане зарегистрировано более 174,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 6 840 человек, или на 4%, больше по сравнению с предыдущим годом, отметил Абдулганиев.

«Это самая большая цифра за все последние годы. Общая численность занятых в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, выросла на 10,4% и к концу 2023 года превысила 860 тыс. человек. Это более 41% от общего числа занятых в экономике республики», – констатировал он.

Количество самозанятых за прошлый год увеличилось на 30,7% и превысило 306 тыс. человек.