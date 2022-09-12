Стало известно, о чем чаще всего просят татарстанские предприниматели бизнес-омбудсмена

За первые восемь месяцев 2022 года на горячую линию татарстанского бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева поступило 2217 письменных и устных обращений от татарстанских предпринимателей. На первом месте по числу обращений – получение мер поддержки.

Также в пятерку частых тем обращений вошли взаимодействие с органами государственными и муниципальной власти, начисление и уплата налогов, вопросы взаимодействия с региональными операторами ТКО, оказание юридической консультации в судебных спорах и помощь в разрешении споров между хозяйствующими субъектами и предпринимателей с потребителями, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Все поступающие в мой адрес обращения находятся на контроле. В 70% случаев нам удалось защитить интересы предпринимателей, по остальным даны подробные юридические консультации», – отмечает бизнес-омбудсмен. Он напомнил также, что по итогам прошлого года Татарстан показал самые значительные темпы снижения административного давления среди всех регионов России, за счет чего поднялась рейтинге бизнес-омбудсмена России Бориса Титова на четвертое место.



«Перед нами стоит важная задача не только удержать этот уровень, но и приложить максимальные усилия по дальнейшему снижению административного давления на татарстанских предпринимателей», – подчеркнул Абдулганиев.