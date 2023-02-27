Фарид Абдулганиев назвал главные тренды развития электронного предпринимательства

Фарид Абдулганиев

Фото: prav.tatarstan.ru

Среди трендов развития электронной торговли в ближайшем будущем – выход крупных предприятий на электронные площадки, создание собственных экосистем маркетплейсов, омниканальность распространения товаров и развитие складской инфраструктуры. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал Уполномоченный бизнес-обмудсмен при Раисе РТ Фарид Абдулганиев.

«Что касается складской инфраструктуры, то ей мы в Татарстане совершенно не обеспечены. Несмотря на то, что многие крупные маркетплейсы уже вышли на наш рынок, к сожалению, желающих передавать склады центрам электронной торговли очень мало. Что касается складов на территории городов, то их не хватает совсем. Это хорошая ниша для компаний, занимающихся коммерческой недвижимостью», – добавил спикер.

Еще одним трендом развития электронной коммерции Абдулганиев назвал оптимизацию процесса доставки, то есть сокращение времени от момента заказа до получения потребителем.