Фарид Абдулганиев в Красноярске рассказал, как снижают давление на бизнес в Татарстане

Об опыте Татарстана в переходе на риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорной деятельности рассказал сегодня бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев на круглом столе «Свободный бизнес VS неконтролируемый бизнес: где «золотая середина» государственного контроля», который прошел в рамках Красноярского экономического форума КЭФ-2023.

Абдулганиев акцентировал внимание на предпринятых мерах по снижению административного давления на бизнес, в том числе предъявления ему избыточных, необоснованных и дублирующих требований.

Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сообщил, что в Татарстане в 2022 году было проведено 173 внеплановые проверки предпринимателей. Всего же в минувшем году от контрольно-надзорных органов поступило 614 обращений о необходимости таких проверок. Прокуратура отказала в проведении 441 из них. В 24 проверках по просьбе самих предпринимателей приняли участие юристы Общественной приемной Уполномоченного, уточнила его пресс-служба.

Абдулганиев также напомнил, что по итогам 2021 года Татарстан поднялся с 60 на 4 место в Индексе административного давления. По его мнению, это результат системной работы, проведенной по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова вместе с бизнес-сообществом и федеральными контрольно-надзорными органами. Бизнес-омбудсмен, в частности, поблагодарил за большую помощь в достижении такого результата прокуратуру РТ.

«Также нами на регулярной основе проводятся выездные профилактические визиты на предприятия республики совместно с сотрудниками контрольно-надзорных ведомств. Целью профилактического визита является не привлечение к ответственности, а консультирование предприятия по имеющимся вопросам. Это помогает исправить ситуацию и устранить недостатки до проведения проверок и дает возможность избежать административного наказания», – резюмировал Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

