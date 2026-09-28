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Общество 28 сентября 2026 14:39

Фарид Абдулганиев избран Председателем Госсовета Татарстана

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Фарид Абдулганиев избран Председателем Госсовета Татарстана
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фарид Абдулганиев избран Председателем Государственного Совета РТ. Соответствующее решение приняли депутаты на 24-м заседании республиканского парламента. Его кандидатуру поддержал 81 депутат (при одном против).

Абдулганиев был избран депутатов Госсовета РТ на прошедших довыборах в сентябре. До этого он занимал пост уполномоченного при Раисе РТ по правам предпринимателей. Председателем регионального парламента его выдвинула фракция «Единая Россия».

Фарид Абдулганиев, выступая перед депутатами, заявил о готовности продолжить работу с учетом результатов, достигнутых республиканским парламентом. Он отметил, что за вековую историю татарстанского парламентаризма в республике сформирован серьезный правовой фундамент поступательного развития Татарстана, его социально-экономических успехов, гражданского мира и согласия.

«Татарстан – это регион, в котором сформирована одна из самых прогрессивных систем законодательства. Многие законы, принятые в нашей республике, признавались "модельными" и становились основой для разработки федеральных правовых актов», – подчеркнул депутат.

Абдулганиев Фарид Султанович
Абдулганиев Фарид Султанович
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Родился 13 марта 1976 г. Окончил Экологический лицей, Казанский финансово-экономический институт, Московскую школу управления «Сколково».

С 2001 по 2005 гг. — исполнительный директор Городского фонда «Правопорядок» Администрации города Казани.
В 2006 г. — начальник отдела стратегического планирования и территориального развития Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2006 по 2009 гг. — заместитель председателя Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2009 по 2015 гг. — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
С 2015 по 2018 гг. — министр экологии и природных ресурсов РТ.
С 2018 по 2020 гг. — министр экономики РТ.
С февраля 2020 г. — помощник президента РТ.
С 2020 по сентябрь 2026 гг. — уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей — помощник Раиса РТ.

28 сентября 2026 года избран Председателем Государственного Совета РТ на 24-м заседании республиканского парламента.

Доктор экономических наук, профессор.
Заслуженный экономист Республики Татарстан и Российской Федерации.

Награжден медалью «За доблестный труд», имеет множество поощрений и наград.

#Фарид Абдулганиев #госсовет рт
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