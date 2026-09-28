Фарид Абдулганиев избран Председателем Госсовета Татарстана

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Фарид Абдулганиев избран Председателем Государственного Совета РТ. Соответствующее решение приняли депутаты на 24-м заседании республиканского парламента. Его кандидатуру поддержал 81 депутат (при одном против).

Абдулганиев был избран депутатов Госсовета РТ на прошедших довыборах в сентябре. До этого он занимал пост уполномоченного при Раисе РТ по правам предпринимателей. Председателем регионального парламента его выдвинула фракция «Единая Россия».

Фарид Абдулганиев, выступая перед депутатами, заявил о готовности продолжить работу с учетом результатов, достигнутых республиканским парламентом. Он отметил, что за вековую историю татарстанского парламентаризма в республике сформирован серьезный правовой фундамент поступательного развития Татарстана, его социально-экономических успехов, гражданского мира и согласия.

«Татарстан – это регион, в котором сформирована одна из самых прогрессивных систем законодательства. Многие законы, принятые в нашей республике, признавались "модельными" и становились основой для разработки федеральных правовых актов», – подчеркнул депутат.