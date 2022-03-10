Фарид Абдулганиев: Интернет-торговля – это шанс для развития и расширения бизнеса

Интернет-торговля – это возможность для развития и расширения бизнеса. Об этом заявил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Интернет-торговля – это, наверное, единственный шанс не только на сохранение своего бизнеса, но и на его развитие и расширение. Мы разработали программу по развитию интернет-торговли на 2021–2022 годы», – сказал докладчик.

Абдулганиев отметил, что в конце 2020 года 3291 предприниматель продавал свои товары на маркетплейсах, а за прошлый год их количество составило уже 23,1 тыс. «В семь раз увеличилось количество продавцов на маркетплейсах. Сумма их реализации составила 25 млрд рублей», – подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен упомянул, что в Татарстане создана автономная некоммерческая организация «Центр содействия в развитии электронной торговли». «Каждый четвертый вышел на маркетплейс благодаря этой организации. Мы здесь велосипед не придумали, посмотрели, как работают в Китае. Там в каждой провинции есть центры электронной торговли. У нас в России пока аналогов нет. Поэтому тот опыт, который наработали за год, сейчас будут перенимать другие регионы», – заметил он.

По словам докладчика, благодаря интернет-торговле удалось доказать, что продукция татарстанских предпринимателей и самозанятых востребована по всему миру. «Мы понимаем, что ниша есть, возможности есть и использовать это нужно. А в сложившихся обстоятельствах, думаю, что это будет еще и дополнительным небольшим каналом получения валютной выручки. Самое главное сейчас — создать инфраструктуру», – заявил он.

«Несмотря на то что некоторые инвестиционные процессы притормозились, нам нужны распределительные центры “СберЛогистики”, “Яндекс. Маркета”, AliExpress и транспортной экспедиционной компании “Деловые линии”. Мы должны сейчас взять реванш. Если мы на один островок посадим топ-6 маркетплейсов, их оборот будет около 100 млрд рублей. Прибыль сервисных компаний, которые будут их обслуживать, за год составит по ценам прошлого года не менее 15 млрд рублей. А в связи с тем что антидружественные нам компании уходят из России, высвобождается квалифицированный персонал. Работать на таких предприятиях – это вопрос, который мы сделаем в считанные дни», – резюмировал он.