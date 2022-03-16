Фарид Абдулганиев: «Если раньше Волга кормила, то сейчас должна М12»

Для перемещения грузов Татарстану необходимо использовать возможности, которые предоставит скоростная автодорога М12 Москва – Казань. Об этом заявил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Нужно использовать те возможности, которые даст М12. Если раньше Волга кормила, то сейчас должна М12. Мы ведем переговоры с компанией “Деловые линии”, чтобы их логистику тоже подключить, чтобы вовремя мы могли настроиться, когда дорога заработает», – сказал бизнес-омбудсмен.

По мнению Абдулганиева, необходимо продолжить начатую работу по формированию крупной инфраструктуры маркетплейсов. «Топ-6 маркетплейсов по Поволжью дадут товарооборот 400 млрд рублей, только Татарстан 100 млрд рублей возьмет. Есть возможность взять реванш и вернуть Казани право быть центром торговли Поволжья», – отметил он.

Докладчик добавил, что необходимо создать оптово-распределительный центр крупнейших маркетплейсов. «Это за собой поведет вопросы по логистике. Миндортранс республики сейчас прорабатывает проект реновации аэропорта Казани. Мы добавили вопросы по авиалогистике», – заметил он.

Говоря о железнодорожной логистике, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что проектируется терминально-логистический центр в Нижних Вязовых. «Это компания “Модуль”. Важно сейчас крупному бизнесу сделать сборные грузы, собраться в одном месте, получить неплохие тарифы, чтобы этот узел заработал. Сейчас железнодорожная логистика выйдет совсем на другой уровень. Самое главное – мы знаем, что наш товар востребован. Надо научиться его продавать», – резюмировал он.