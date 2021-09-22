Фарид Абдулганиев: Для нас каждый предприниматель дорог и ценен

Сегодня Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провел в Новошешминском муниципальном районе выездной прием предпринимателей, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, индивидуальный предприниматель Надежда Панфилова обратилась с проблемой перехода на оплату через терминалы по карте; Ильмира Идиятуллина подняла вопрос об отмене авансовых платежей за электроэнергию в счет будущего месяца; Евгения Конанерова пожаловалась на прекращение поставки продукции; Равиль Яруллин рассказал, что получил очень высокий штраф за техническую ошибку кассового аппарата и т.д. Всем были даны разъяснения по озвученным проблемам.

«Для нас каждый предприниматель дорог и ценен. Без разницы — у него крупный или малый размер бизнеса. Это позиция нашего Президента», — подчеркнул Фарид Абдулганиев. Он призвал предпринимателей в случае вопросов к ним от контрольно-надзорных органов сразу обращаться на горячую линию Общественной приемной Уполномоченного. По его словам, зачастую юристам удается смягчить наказание или доказать невиновность предпринимателя в суде.

В приеме также приняли участие заместитель прокурора РТ Юлия Наумова и глава муниципального района Вячеслав Козлов.