Фарид Абдулганиев: Бизнес адаптировался к текущим экономическим реалиям

Бизнес-омбудсмену Татарстана в прошлом году поступило 1 217 обращений, что сравнимо с уровнем допандемийного 2019 года. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Исходя из макроэкономических показателей, можно сказать, что бизнес адаптировался к текущим экономическим реалиям. Это отражается на количестве и характере обращений предпринимателей, поступающих в наш адрес», – заявил спикер.

Абдулганиев отметил, что в 2023 году более четверти обращений, или 28%, касалось разъяснения законодательства, включая вопросы исполнения договоров поставки, аренды, использования земельных участков, незаконного использования товарных знаков и заключения договора лизинга.

«Мы предоставляем предпринимателям исчерпывающие юридические консультации, помогаем в выработке позиций для рассмотрения спора в суде, готовим исковые заявления, ходатайства об отводе судебного эксперта, ходатайства о приобщении дополнительных документов, отзывы на исковые заявления, апелляционные жалобы», – сказал он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что продолжает снижаться доля жалоб на действия или бездействия органов госвласти и местного самоуправления. В 2021 году она составляла 30% от всех обращений, в 2022 году – 26%, а в 2023 году – 23%.

«В прошлом году 8% предпринимателей обращались за разъяснениями мер поддержки, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Также снизилась доля обращений по исполнению государственных контрактов – с 8% до 4%», – констатировал он.

По словам спикера, остаются актуальными вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (7%), а также по благоустройству и размещению нестационарных торговых объектов (5%).

«Отдельно хотел бы остановиться на такой резонансной теме, как уголовное преследование предпринимателей. Таких обращений к нам в прошлом году поступило 11, что соответствует уровню 2022 года. Это один из лучших показателей в России и самое низкое значение в ПФО. Предприниматели находятся в СИЗО, поэтому каждое такое обращение находится под особым контролем», – заключил Абдулганиев.