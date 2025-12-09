Фардиев: «Злопыхателям рот закрыли!» Татарстан лидирует в Кубке России по лыжным гонкам

Накануне в Тюмени завершился второй этап Кубка России по лыжным гонкам, по итогам которого татарстанцы лидируют в общекомандном зачете. Однако радоваться результатам сборной РТ некогда. 11 декабря стартует следующий этап соревнований в Чусовом. К чему готовиться республиканским спортсменам в ближайшее время – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: flgr.ru

Мужчины – первые! Татарстан лидирует по итогам двух этапов Кубка России по лыжным гонкам

В прошедшие выходные в Тюмени на базе «Жемчужина Сибири» завершился второй этап Кубка России по лыжным гонкам. Среди мужчин в тройке лидеров по итогам масс-старта на 20 км в «классике» оказались представители Татарстана. Первое место занял Савелий Коростелев, второе – Александр Большунов, третье – Сергей Ардашев.

Ранее в спринте в классическом стиле победу на финише одержал Ардашев, а Коростелев пришел третьим. В гонке на 10 км среди мужчин снова сильнее всех оказались татарстанцы: Коростелев (21.05.3 секунды), Ардашев ( +17.2) и Волков (Сергей) (+32.6).

На сегодняшний день в командном зачете после второго этапа Республика Татарстан опережает своих оппонентов с серьезным отрывом на первом месте с 4647 баллами, на втором – Тюменская область (2735 балла), и тройку замыкает Республика Коми (1934). Теперь для многих Татарстан не просто регион-победитель с развитой инфраструктурой, а косточка поперек горла.

Фото: flgr.ru

Президент Федерации лыжных гонок РТ: «Всем злопыхателям рот закрыли»

Именно это и имел в виду президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев, который довольно красноречиво отозвался о своих недоброжелателях, процитировав татарскую поговорку. Также глава федерации поименно отметил каждого спортсмена.

«Савелий Коростелев, Александр Большунов, Сергей Ардашев, Сергей Забалуев, Иван Горбунов, Владимир Фролов, Сергей Волков, Руслан Зиганшин, Андрей Ларьков, Виктор Семенов показали всей стране, на что мы, Федерация лыжных гонок Татарстана, способны. Всем злопыхателям рот закрыли надолго. Конечно, когда есть тема для обсуждения, всегда находятся люди, которые выискивают грязь», – приводит слова Фардиева пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ.

Глава Федерации лыжных гонок РТ назвал результат команды Татарстана триумфом и отметил сплоченную работу огромного количества людей, работающих на благо развития спорта в республике.

«У татар есть поговорка: «Күнел күзе курмәсә, күз урыны ботак тишеге», в прямом переводе звучит как «Если глаз смотрящего не видит, то место глаза – отверстие в ветке», – заключил Фардиев. С такой группой поддержки в лице президента федерации, конечно, у Татарстана дела не могут идти иначе.

Фото: flgr.ru

На втором этапе в Тюмени девушки выступили чуть хуже мужчин, но всё впереди

Мужчины на втором этапе своими результатами порадовали, чего нельзя сказать о девушках. Для них гонка в Тюмени выдалась непростой. Единственную медаль заработала Анастасия Фалеева, взяв золото в классическом спринте в первый день соревнований. При этом татарстанские спортсменки надежно стартовали в топ-30, а некоторые из них добрались и до заветной десятки.

В гонке на 10 км свободным стилем в первой десятке оказалась Дарья Непряева (8-е место) и Лидия Горбунова (10-е место). В «классике» на 20 км на 1-й строчке закрепилась только Дарья Непряева. Несмотря на не самые утешительные результаты, Ильшат Фардиев поддержал спортсменок из Татарстана в этот непростой период.

«Восхищаемся нашими красавицами: Лидия Горбунова, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева, Ольга Сергеева, молодая мама Вероника Степанова (она большая молодчина!), Екатерина Мегедь, Лариса Рясина», – заявил Фардиев. Также глава Федерации лыжного спорта Татарстана отметил молодую лыжницу Эльвину Альтапову.

«Хочу нашим девушкам процитировать одно изречение: «На каждое поражение приходится две победы. Это знает каждый, наделенный даром верить!» Девчонки сборной Татарстана, вы в любом случае все молодцы, ваш напор в борьбе был мощным», – сказал Фардиев по итогам женских выступлений на Кубке России в Тюмени.

Фото: flgr.ru

Что ждет татарстанских лыжников в ближайшем будущем?

На этой неделе, 11 декабря, стартует третий этап по лыжным гонкам Кубка России в Чусовом. Спортсменам из Татарстана предстоит сразиться в индивидуальной гонке на 10 км – женщинам и на 15 км – мужчинам. С 13 декабря пройдут спринтерские забеги в свободном стиле. А в заключительный день соревнований татарстанцев ждет гонка преследования свободным стилем (женщины – 10 км, мужчины – 15 км).

Что касается состава участников, в пресс-службе Федерации лыжных гонок РТ ответили, что команду заявляют всегда по максимуму, а о тех, кто выйдет на старт, известно лишь непосредственно перед самими гонками и исходя из состояния здоровья спортсменов.

Перерыв между этапами кубковых соревнований непродолжительный. У лыжников есть всего 3-5 дней между стартами, в которые входят выходные дни, период восстановления и подготовки к соревнованиям. До января татарстанские спортсмены будут находиться в командировке. Татарстанцев ждут на пару дней Ижевск (21-21 декабря) и Кирово-Чепецк (27-28 декабря).

В отличие от предыдущих лет в нынешнем сезоне в Казани пройдет шестой по счету этап Кубка России. Он станет предпоследним этапом в календаре татарстанских лыжников перед финальными соревнованиями в Кировске. По традиции этап Кубка России в Казани состоится на базе поселка Мирный с 15 по 18 января 2025 года.

Учитывая нынешние успехи спортсменов сборной РТ, в Казани зрители ждут не менее яркого выступления в исполнении татарстанских лыжников и большего количества медалей. Будем надеяться, что к этому времени девушки наберут оптимальный ход и тоже порадуют своих болельщиков. Тем более дома родные стены помогают.