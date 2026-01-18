news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 января 2026 22:36

Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам

Читайте нас в
Телеграм
Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам
Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГ РТ) Ильшат Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам, поблагодарив организаторов, спортсменов и болельщиков. Его слова приводит пресс-служба федерации.

«Сегодня хочу сказать спасибо всем организаторам, спортсменам и болельщикам. Каждый из вас – создатель праздника спорта и лыжных гонок!» – сказал он.

«Впереди еще полная аналитика трех дней соревнований», – добавил Фардиев.

Кроме того, президент ФЛГ РТ назвал Александра Большунова героем лыжного спорта.

«Такой отрыв от преследователей, какой создал сегодня на трассе Большунов, могут создать только сильнейшие», – отметил Фардиев.

Он прокомментировал падение Сергея Ардашева, назвав ситуацию неприятной, но выразив уверенность в его лидерских позициях по итогам сезона.

Фардиев также выделил успехи молодых спортсменов сборной Татарстана – Алии Исрафиловой и Булата Филатова, которые вошли в тридцатку лучших.

В заключение он подчеркнул, что сборная Татарстана продолжает работать над ошибками и стремится к новым достижениям.

«Вперед, Татарстан!» – заключил Фардиев.

#Ильшат Фардиев #федерация лыжных гонок рт #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026