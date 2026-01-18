Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам
Президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГ РТ) Ильшат Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам, поблагодарив организаторов, спортсменов и болельщиков. Его слова приводит пресс-служба федерации.
«Сегодня хочу сказать спасибо всем организаторам, спортсменам и болельщикам. Каждый из вас – создатель праздника спорта и лыжных гонок!» – сказал он.
«Впереди еще полная аналитика трех дней соревнований», – добавил Фардиев.
Кроме того, президент ФЛГ РТ назвал Александра Большунова героем лыжного спорта.
«Такой отрыв от преследователей, какой создал сегодня на трассе Большунов, могут создать только сильнейшие», – отметил Фардиев.
Он прокомментировал падение Сергея Ардашева, назвав ситуацию неприятной, но выразив уверенность в его лидерских позициях по итогам сезона.
Фардиев также выделил успехи молодых спортсменов сборной Татарстана – Алии Исрафиловой и Булата Филатова, которые вошли в тридцатку лучших.
В заключение он подчеркнул, что сборная Татарстана продолжает работать над ошибками и стремится к новым достижениям.
«Вперед, Татарстан!» – заключил Фардиев.