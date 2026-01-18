Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГ РТ) Ильшат Фардиев прокомментировал итоги VI этапа Кубка России по лыжным гонкам, поблагодарив организаторов, спортсменов и болельщиков. Его слова приводит пресс-служба федерации.

«Сегодня хочу сказать спасибо всем организаторам, спортсменам и болельщикам. Каждый из вас – создатель праздника спорта и лыжных гонок!» – сказал он.

«Впереди еще полная аналитика трех дней соревнований», – добавил Фардиев.

Кроме того, президент ФЛГ РТ назвал Александра Большунова героем лыжного спорта.

«Такой отрыв от преследователей, какой создал сегодня на трассе Большунов, могут создать только сильнейшие», – отметил Фардиев.

Он прокомментировал падение Сергея Ардашева, назвав ситуацию неприятной, но выразив уверенность в его лидерских позициях по итогам сезона.

Фардиев также выделил успехи молодых спортсменов сборной Татарстана – Алии Исрафиловой и Булата Филатова, которые вошли в тридцатку лучших.

В заключение он подчеркнул, что сборная Татарстана продолжает работать над ошибками и стремится к новым достижениям.

«Вперед, Татарстан!» – заключил Фардиев.