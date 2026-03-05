Фардиев о мужской эстафете на ЧР-26 по лыжам: «Это была мощная гонка»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Президент федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев поздравил спортсменов из Татарстана, которые завоевали золотые и серебряные медали в рамках эстафеты (4х7,5км) на чемпионате России.

Первое место заняла сборная РТ («Татарстан-2») в составе Андрея Ларькова, Владислава Осипова, Дениса Филимонова и Сергея Забалуева. На втором месте команда («Татарстан-1»), в числе которой оказался Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Александр Большунов.

«Это была мощная гонка! Тактика, физподготовка, снег - все сыграло роль. В команде Татарстан - 1 все ребята были на высоте: Антон Тимашов (поздравляем с возвращением на лыжню успеха), Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов. И их серебро - очень дорого!

Сергей Забалуев тактически верно сработал на финише и это практически решило битву за первое место. У Владислава Осипова - это уже второе золото Чемпионата! Денис Филимонов был достоин этой команды! Поздравляем Татарстан!» – приводит слова Фардиева пресс-служба федерации.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.