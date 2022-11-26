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Здоровье
26 ноября 2022  04:00
Эвелина Киселёва

В ФАП Чистопольского района завезли анализатор крови и электрокардиограф

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В фельдшерско-акушерский пункт села Нижняя Кондрата Чистопольского района РТ завезли дополнительное оборудование, в том числе – электрокардиограф, дефибриллятор, сухожаровой шкаф, анализатор крови, кольпоскоп и другую оргтехнику. 

Напомним, ФАП возвели летом этого года по федеральной программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Нижне-Кондратинский ФАП обслуживает один населенный пункт с населением 402 человека.  Медицинскую помощь сельчанам оказывает фельдшер Нина Кондратьева с трудовым стажем 29 лет.

В ближайшее время здания ФАПа подключат к газовым сетям, сообщает пресс-служба Минхдрава РТ.

#ФАП #национальные проекты
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