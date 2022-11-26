В ФАП Чистопольского района завезли анализатор крови и электрокардиограф

В фельдшерско-акушерский пункт села Нижняя Кондрата Чистопольского района РТ завезли дополнительное оборудование, в том числе – электрокардиограф, дефибриллятор, сухожаровой шкаф, анализатор крови, кольпоскоп и другую оргтехнику.

Напомним, ФАП возвели летом этого года по федеральной программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Нижне-Кондратинский ФАП обслуживает один населенный пункт с населением 402 человека. Медицинскую помощь сельчанам оказывает фельдшер Нина Кондратьева с трудовым стажем 29 лет.

В ближайшее время здания ФАПа подключат к газовым сетям, сообщает пресс-служба Минхдрава РТ.