Фанзиля Завгарова на «Печән базары» рассказала о традиционных зимних играх татар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках зимнего фестиваля «Печән базары» («Сенной базар») в доме купца Муллина состоялся лекторий, посвященный традиционной культуре татарского народа. С лекцией «Традиционные зимние игры и развлечения у татар» выступила кандидат филологических наук, фольклорист Фанзиля Завгарова.

По словам лектора, зимние игры в татарской традиции тесно связаны с климатическими условиями. Она отметила, что развлечения различались в зависимости от времени выпадения снега, а сами игры имели четкую возрастную и физическую градацию участников.

В ходе выступления Фанзиля Завгарова рассказала об особенностях зимних народных игр и форм досуга, а также ответила на вопросы слушателей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участница мероприятия, педагог Гузель Фазлыева, поделилась впечатлениями от лекции, отметив, что выросла в городе и поэтому с интересом узнала о сельских зимних традициях. По ее словам, рассказ лектора навеял ей детские воспоминания – семейные лыжные прогулки и совместное приготовление пельменей во время зимних каникул.

Основатель фестиваля «Печән базары», журналист Гульназ Бадретдинова, сообщила, что зимний формат фестиваля проводится в преддверии Нового года в ответ на интерес к национальным татарским подаркам. По ее словам, некоторые дизайнеры специально подготовили новогодние коллекции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что «Печән базары» – это не только торговая площадка, но и культурно-просветительское пространство. В этом году лекторий был разделен на две части, одна из которых посвящена советскому периоду, когда Новый год сформировался и приобрел популярность как праздник.

Также в рамках фестиваля прошла лекция о жизни Старо-Татарской слободы в советское время, которую прочитал Радиф Кашапов. Вечером участникам показали телевизионную запись спектакля «Айда барыйк, кызлар карыйк».

«Второй день был посвящен Габдулле Тукаю. Всемирный конгресс татар объявил 2026 год «Годом Тукая», мы поддержали эту идею. Потому что первый «Печән базары», который прошел в 2013 году, был посвящен памяти Тукая», – добавила Гульназ Бадретдинова.

Марьям Ибрагимова