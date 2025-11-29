Бетховен, «Индиана Джонс» и рингтон на рояле: итоги фестиваля «Денис Мацуев у друзей»

24 и 25 ноября в ГБКЗ имени Сайдашева прошли концерты XIII фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского и прославленный пианист представили публике две абсолютно непохожие друг на друга программы. Одна была отдана венской классике, другая – «американскому» ХХ веку.





«Играть с Денисом Леонидовичем – всегда необыкновенное музыкантское удовольствие»

Каждый сезон, и нынешний юбилейный 60-й не исключение, ГАСО РТ проводит по фестивальной системе. Концерты, объединенные под определенным «зонтиком» – легендарным именем (например, Назиба Жиганова или Натана Рахлина) или инструментом (Органный), – последовательно сменяют друг друга. Вот и сейчас еще не закончился XIV Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Последний его концерт состоится 3 декабря и будет полностью посвящен музыке великого композитора, которая скончалась в марте этого года.

Но «вклинившиеся» в этот «именной» форум двухдневные концерты «Денис Мацуев у друзей» в общем ряду все-таки занимают особое место. Этот фестиваль совершенно не похож на другие – он проходит не в честь, а в тесном партнерстве с чрезвычайно востребованным виртуозом. Который в свои 50, кажется, научился телепортироваться между городами и странами. И играть, не снижая высокой планки, на любых сценах.

Настолько же «личный» форум ГАСО РТ не проводит больше ни с кем из ныне здравствующих виртуозов, хотя многолетняя дружба связывает маэстро Александра Сладковского не только с Мацуевым. «Мы ничего специально не придумывали, этот фестиваль родился сам собой. Играть с Денисом Леонидовичем всегда необыкновенное музыкантское удовольствие. Нам не надо лишних слов, мы прекрасно друг друга слышим и понимаем с полувзгляда, мы всегда с ним на одной волне и на пределе – и эмоциональном, и технологическом. И, что еще важнее, нам просто самим интересно вместе погружаться в творческий поток. И лететь в нем, каждый раз к новым вершинам», – заявил Сладковский о сотрудничестве с пианистом.

Добавив, что «дружеский» фестиваль – это еще и своеобразная «творческая лаборатория» солирующего пианиста и большого оркестра. «Мы же не встречаемся, чтобы просто что-то с Денисом Леонидовичем сыграть и на год расстаться. Мы всегда стараемся сделать что-то новое, чем-то удивить публику, да и себя тоже. И потом мы эти программы исполняем не только в Казани, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Иркутске, и в Перми, и в других городах», – отметил маэстро.

Не случайно Мацуев и Сладковский сейчас приближаются к своеобразному рекорду – скоро в их списке будет уже 45 совместно отыгранных произведений (возможно, «юбилейным» станет фортепианный концерт Шумана).

Саундтрек из «Индианы Джонса» идеально подошел под тематику программы

44-ю программу они сыграли в сентябре в Иркутске на фестивале «Звезды на Байкале», который пианист проводит у себя на родине с 2004 года. Сколько же у них за все годы долгой дружбы случилось совместных концертов – оба и не сосчитают.

Так, только в этом году Мацуев приезжал в Казань дважды. Весной – на «рахманиновскую» «Белую сирень», чтобы исполнить с ГАСО РТ Пятый фортепианный концерт Бетховена. А буквально в начале октября – чтобы на праздновании юбилея Сладковского в паре с Андреем Ивановым (контрабас) и Давидом Ткебучавой (джазовый барабанщик) подарить маэстро «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина.

Это же трио выступило и во второй вечер «дружеского» фестиваля Мацуева. На нем звучала американская музыка XX века – Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна («Дивертисмент»). Неожиданным выглядело решение добавить к двум композиторам-гигантам, чьи имена уже вписаны в историю, ныне здравствующего аксакала – Джона Уильямса.

Навскидку это выглядело отходом от канона – симфонизированные саундтреки к кинофильмам ГАСО РТ, особенно когда за пульт встает сам Сладковский, давно не исполняет. Главному оркестру Татарстана, который в последние годы последовательно записывает цикл симфоний Густава Малера и потихоньку замахивается на Антона Брукнера (абсолютных вершин академического симфонизма), вроде как не по рангу браться за киномузыку (давно «приватизированную» заезжими коммерческими коллективами).

«Мы могли бы играть исключительно музыку кино и программы из вальсов – касса была бы стопроцентная. Это хорошая музыка, я ничего против нее не имею, но в то же время, поймите, не имею права играть «Звездные войны» Уильямса или «На голубом Дунае» Штрауса. <…> Но как руководитель ГАСО РТ, оркестра, который <…> входит в высшую лигу, я обязан заботиться о том, чтобы развивать и оркестр, и публику», – рассказывал Сладковский «Татар-информу» в проекте «12 этаж».

Добавляя, что любит «эти произведения, как вам, может, ни удивительным это покажется». В студенческие времена, вспомнил маэстро перед концертом, он «с магнитофонной кассеты» вручную делал переложения популярных произведений Уильямса для духового оркестра, так как партитур к киносагам в свободном доступе, как сейчас, просто не существовало.

На этот же раз для музыки из легендарной франшизы про Индиану Джонса исключение было сделано по двум причинам: «Мне нравятся красивые произведения, даже если они были написаны для кино. Кроме того, конкретно этот саундтрек по стилистике идеально подошел под тематику программы. Таким образом мы показали век развития американской музыки». Впрочем, этот пункт программы фестиваля все же можно считать исключением, лишь доказывающим правило.

«Герой – это он, но музыка не про самолюбование, а про путь»

Первый же вечер был отдан абсолютной классике – открывала фестиваль симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Жизнь героя». Которой, как признался «Татар-информу» Сладковский, он еще никогда не дирижировал (в отличие от ГАСО РТ, уже исполнявшего это произведение с приглашенным дирижером).

«Это мощное философское высказывание Штрауса о самом себе. Герой – это он, но музыка не про самолюбование, а про путь. Про право идти до конца – честно, открыто, с музыкой как единственным компасом. Штраус не побоялся заявить о величии человека. В его поэме – честь, борьба, любовь, память и благодарность. На мой взгляд, «Жизнь героя» – из тех сочинений, которые просто обязан исполнять настоящий большой оркестр. А уважающий себя дирижер должен к этой сложной партитуре подойти – каждый в свое время. Я вот, получается, только сейчас дозрел», – поделился своими мыслями худрук и главный дирижер ГАСО РТ.

Премьера последней, седьмой симфонической поэмы в творчестве Штрауса, который прожил после этого еще полвека, застав крах кайзеровской Германии, а также взлет и падение Гитлера, состоялась во Франкфурте в марте 1899 года под управлением самого автора. Произведение оказалось длиннее привычных для публики конца ХХ века симфоний (около 50 минут) и потребовала аналогичного состава оркестра. Но многие эту музыку поначалу не приняли по другой причине – 34-летний на тот момент Штраус, пусть и уже обласканный славой, имел, по выражению писателя Ромена Роллана, «сугубую дерзость написать вновь, после Бетховена, Героическую симфонию и выставить себя в ней героем» (к тому же и создал поэму в той же тональности – ми-бемоль).

В шести частях, исполняемых без пауз, композитор показал, порой намеренно используя грубоватые и приземленные средства, что многим резало слух, не только становление гомеровского Героя «через борьбу – к внутреннему совершенству, добытому ценой горьких отречений» (эпиграф самого Штрауса), но и его битву с критиками («среди хихиканья тупой толпы – стада крикливых хромых гусей»). И далекие от возвышенного романтического идеала отношения с Возлюбленной (хотя композитор тогда уже был счастливо женат). «Скрипка, солируя как в концерте, выражает соблазны, кокетство, декадентскую извращенность женщины», – писал Роллан.

И то, как в конце пути Герой-победитель увидел, «что победа его тщетна: низость и глупость людей остались прежними». И как укротив свой гнев и презрительно смирившись с разочарованием, герой, словно чуть позже булгаковский Писатель, удалился на покой. «Это необыкновенное произведение, полное героического опьянения, произведение колоссальное, странное, пошлое и высокое... Самая изумительная битва, когда-либо изображенная в музыке!.. Это произведение, полное героического презрения», – писал Роллан.

Мацуев намекнул залу, что звук мобильных телефонов нужно отключать

На первом исполнении в Германии, также добавлял писатель, «люди трепетали», «внезапно поднимались с мест и делали бессознательные неистовые жесты». Публика в ГБКЗ имени Сайдашева вела себя, конечно, не столь вызывающе. Всеобщая «смартфонизация» в этом плане обернулась необратимыми последствиями. К сожалению, звуки мобильных пробивались и сквозь «глушилку», что особенно стало заметно во втором отделении, когда на сцене за роялем ворожил уже другой Герой – Денис Мацуев.

В паре с ГАСО РТ пианист исполнил Концерт №1 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, «закольцевав» таким образом свой творческий год в Казани, а затем его же «Хоровую Фантазию». И, конечно, в самом конце вечера не отказал себе в удовольствии «добить» инструмент еще и на бис.

Мобильники от его внимания не ускользнули, совершенно, впрочем, не смутив. Но в паузе между двумя номерами программы Мацуев не отказал себе в удовольствии мягко намекнуть залу, что так вести себя не комильфо, – наиграл на клавишах мелодию рингтона… Не помогло.

Первый фортепианный концерт Бетховен, который и сам был виртуозным пианистом, написал в 1795–1796 годах. Премьера прошла в Праге в 1798-м, солировал автор. Два года спустя он же исполнил концерт в Вене и больше к этой партитуре не возвращался (сведений о том, что произведение исполнялось при жизни создателя другими музыкантами, не существует). По времени создания Концерт №1 близок и к Симфонии №1. Отсюда чрезвычайная симфоническая насыщенность и помпезность музыки, а также огромный состав оркестра.

Первые два опуса в этом жанре, который Бетховен затем серьезно реформировал, по оценкам музыковедов, отмечены еще сильным влиянием Моцарта. Но авторский почерк и в них уже не просто угадывается, его слышно даже тем, кто Бетховена знает исключительно по первым тактам его Пятой симфонии. Особенно – в безраздельной танцевальности и кажущейся импровизационности третьей части концерта.

Для исполнения «Фантазии» Бетховена ГАСО РТ привлек два казанских хора

Роль фортепиано в редко исполняемой «Фантазии» Бетховена тоже выглядела определяющей. В свое время попытка объединить фортепиано, оркестр и хор выглядела революционно. Лишь много позже, в эпоху даже не пост-, а метамодерна, композиторы осмелели настолько, что стали легко соединять «в одном флаконе» столь разные жанры.

«Легкокрылая мелодия» в партии фортепиано, как отмечал легендарный музыковед Иосиф Райскин, чуть позже переросла у Бетховена в знаменитую тему радости из финала Девятой симфонии, в которой, также впервые в истории этого жанра классической музыки, зазвучал хор…

ГАСО РТ вместе с Мацуевым уже исполняли это необычное произведение – в сентябре на фестивале «Звезды на Байкале» в Иркутске. Там – с Академическим Большим хором «Мастера хорового пения», руководит которым Лев Конторович. В Казани же для участия в фортепианно-оркестровой оратории (текст «Оды искусству» был заказан Бетховеном поэту Христофу Куфнеру, когда музыка уже была готова) на сцену вышли местные коллективы: хор студентов Казанской консерватории имени Жиганова (художественный руководитель – Надежда Шириева) и концертный хор Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева (художественный руководитель – Дина Венедиктова).

Солировали лауреаты международных конкурсов – сопрано Сюмбель Киямова и Елизавета Головизнина, Любовь Добрынина (меццо-сопрано), Руслан Хабибуллин (тенор), Дмитрий Дорофеев (баритон) и Владислав Бадалов (бас).

В сентябре ГАСО РТ перед официальным открытием 60-го сезона уже работал в паре с коллективом из консерватории – на концерте, посвященном 80-летию этого уникального учебного заведения. Тогда они исполнили «Мессу мира» Карла Дженкинса. Опыт сотрудничества маэстро Сладковскому, который, как известно, является профессором КГК имени Жиганова, явно понравился.

«Я счастлив, что у нас все так сложилось. Это огромное подспорье, что рядом, в Казани, теперь есть настолько продвинутые, профессиональные хоровые коллективы. И я уверен, что в сотрудничестве с нашим оркестром и в тесной коммуникации с теми музыкантами, которые к нам приезжают, студенты будут расти быстро. Мы только в начале большого пути, но любой дом начинает строится с первого кирпичика», – отметил Сладковский. Не исключив, что теперь ГАСО РТ будет чаще исполнять хоровые произведения.

«Казань – знаковая для меня площадка. Каждый приезд дарит новые ощущения – и от публики, и от музыкантов, и от работы с Александром Витальевичем», – заявил напоследок и Денис Мацуев.

Кстати, в Казани на этот раз он «поработал» и в другой своей ипостаси. В рамках фестиваля на базе казанской Детской школы искусств №5 прошли еще и мастер-классы от Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является прославленный пианист. А затем – прослушивания и определение состава стипендиатов и их гала-концерт на сцене того же ГБКЗ имени Сайдашева.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ