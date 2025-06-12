«Фантазии фантазеров». Агентство, представляющее Никиту Гусева, отреагировало на слухи

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Хоккейное агентство, представляющее интересы форварда Никиты Гусева в КХЛ, Winners Hockey Agency опубликовало заявление о будущем Никиты Гусева, у которого закончился контракт с московским «Динамо».

«Фантазии отдельных «фантазеров» нас уже не удивляют. По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева: мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей — ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме — на данный момент не обсуждалось», — говорится в публикации Winners в телеграме.

Напомним, форвард стал игроком «Динамо» в 2023 году, когда перешел из петербургского СКА. В минувшем сезоне Гусев стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач. По окончании сезона контракт игрока с «бело-голубыми» закончился.