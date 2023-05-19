«Фантастический результат»: Андрей Белоусов оценил географию участников KazanForum 2023

Представители государств глобального Юга и Азии проявили большой интерес к XIV Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Об этом свидетельствует географическое разнообразие и число участников события. Такое мнение «Татар-информу» высказал первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

«Цифры говорят сами за себя – в форуме участвуют более 15 тыс. человек из более чем 80 стран. Это очень много. Форум в первый раз получил федеральный статус, это фантастический результат», – подчеркнул Белоусов.

Большой интерес к событию проявили страны Южной и Юго-Восточной Азии.

«Сюда приехали крупнейшие делегации из Турции, Ирана, Малайзии, ОАЭ и других стран. Все это говорит о том, что такой площадки нам очень не хватало», – резюмировал Андрей Белоусов.