Фантастический конвент «Зиланткон» пройдет в Казани с 1 по 4 ноября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

XXXVI ежегодный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет с 1 по 4 ноября в казанском ДК им. В. Ленина. 31 октября пройдет «нулевой день» фестиваля.

«Наша новизна в том, что у нас есть что-то неизменное – это «Зиланткон». Каждый год нас много, у нас много событий, и они разнообразные, на любой интерес», – рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» модератор программ МШУ «Сколково» и руководитель конвента «Зиланткон» Борис Фетисов.

Программа традиционно насыщена большим количеством событий – в этом году организаторы заявили свыше четырехсот мероприятий. Среди музыкальных гостей – Сергей Калугин и группа «Оргия Праведников», Канцлер Ги и группа Bregan d’Ert, и Рустем Якупов, представитель авторской песни из Уфы. Гостей также ждет поэтический концерт Саши Нефертити «Сказки при свечах», в котором стихи и музыка соединятся с песочной анимацией.

«В прошлом году мы играли во власть. Во что можно играть после власти?» – объяснил тему нынешнего конвента Фетисов.

Тема этого года – «Свобода». Участники конвента будут говорить о выборе, границах, творчестве и возможностях человека.