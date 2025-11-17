Фаннур Гарифуллин рассказал о сотрудничестве Татарстана с Китаем на московском форуме

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Московской торгово-промышленной палате прошел V юбилейный Форум «О роли регионов России в развитии российско-китайского торгово-экономического сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Мероприятие посвящено обсуждению возможностей углубления деловых связей между российскими регионами и Китаем, а также реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне между руководителями двух стран.

Форум служит площадкой для укрепления межрегиональных связей, расширения контактов землячеств и установления прямых деловых контактов между представителями органов власти и бизнеса. С приветственным словом выступил Председатель Комитета МТПП по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств Олег Московский.

Заместитель Полномочного представителя Татарстана в РФ Фаннур Гарифуллин представил презентацию о перспективах торгово-экономического сотрудничества Татарстана с Китаем. Он также рассказал об итогах III Международного форума «РОСТКИ-2025».

В числе почетных гостей форума – Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель Представительства Камчатского края Евгений Власов и другие представители деловых и региональных структур.