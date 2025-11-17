news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 14:57

Фаннур Гарифуллин рассказал о сотрудничестве Татарстана с Китаем на московском форуме

Читайте нас в
Телеграм
Фаннур Гарифуллин рассказал о сотрудничестве Татарстана с Китаем на московском форуме
Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Московской торгово-промышленной палате прошел V юбилейный Форум «О роли регионов России в развитии российско-китайского торгово-экономического сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Мероприятие посвящено обсуждению возможностей углубления деловых связей между российскими регионами и Китаем, а также реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне между руководителями двух стран.

Форум служит площадкой для укрепления межрегиональных связей, расширения контактов землячеств и установления прямых деловых контактов между представителями органов власти и бизнеса. С приветственным словом выступил Председатель Комитета МТПП по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств Олег Московский.

Заместитель Полномочного представителя Татарстана в РФ Фаннур Гарифуллин представил презентацию о перспективах торгово-экономического сотрудничества Татарстана с Китаем. Он также рассказал об итогах III Международного форума «РОСТКИ-2025».

В числе почетных гостей форума – Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель Представительства Камчатского края Евгений Власов и другие представители деловых и региональных структур.

#полпредство рт в рф #татарстан и китай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025