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Фанис Мусагитов: Театр Тинчурина в 2023 году заработал более 45 миллионов рублей
Внебюджетные доходы театра Тинчурина в 2023 году составили 45 миллионов рублей. Такую цифру назвал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор театра Фанис Мусагитов.
По просьбе журналиста «Татар-информа» он рассказал, на какие цели уходят заработанные театром деньги.
«Только на бумаге кажется много. Понимает это лишь тот, кто распределяет эти деньги. Примерно пять с половиной миллионов мы отправляем авторам. Это помимо гонораров. Билетные кассы 5-10 процентов забирают себе. Из оставшейся суммы 85 процентов уходит на зарплату», – пояснил директор.
«Из этих же денег мы тратим и на постановку спектакля, содержание здания, обеспечение цехов, очистку территории от снега и так далее. Зрителя мы всегда должны встречать с доброй улыбкой, вести по чисто убранным дорожкам, вкусно кормить и показать хороший спектакль. Зритель не должен знать о наших проблемах», - подчеркнул Фанис Мусагитов.
Он напомнил, что театры также финансируются из государственного бюджета.
Рузиля Мухаметова
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