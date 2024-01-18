Фанис Мусагитов: Миссия Тинчуринского театра - доехать до самых труднодоступных мест

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Театр Тинчурина поставил себе задачу добираться со спектаклями до самых отдаленных деревень, куда другие коллективы не доезжают. Театр считает своей миссией дать возможность увидеть профессиональный театр всем жителям республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор театра Фанис Мусагитов.

«Дети даже в самых маленьких деревнях должны смотреть спектакли профессионального уровня, они не должны быть лишены театра», – заявил Мусагитов.

По его словам, театр отработал определенную схему, которая помогает привлекать зрителей из отдаленных деревень.

«В некоторых деревнях дети свои “Пушкинские карты” даже не могут использовать. Потому что некуда ходить. Мы приезжаем в Дом культуры ближайшего к таким деревням села, и стараемся собрать зрителей со всех окрестных сел», – рассказал директор.

Говоря об итогах 2023 года, Фанис Мусагитов привел цифры: коллектив показал 355 спектаклей, которые посмотрели 90 тысяч зрителей.

«Очень успешный год. Театр заработал на 10 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. А если сравнить с 2019 годом, то тогда весь доход от спектаклей не превышал 17 миллионов рублей», – рассказал директор театра.

«355 спектаклей в год - это, получается, по спектаклю в день. Но у нас в один вечер могут идти два спектакля - в Казани и где-то в районе. Иногда в день играем три спектакля», – пояснил Мусагитов.

В театре составили список отдаленных деревень, наладили с ними связь. В течение года жителям будут создавать возможность посмотреть спектакли театра.

Рузиля Мухаметова