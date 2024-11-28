Фаниль Аглиуллин проверил, как идет реконструкция спортивной школы в Лисичанске

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин проинспектировал реконструкцию детско-юношеской спортивной школы в Лисичанске.

На данном объекте завершена покраска стен спортивного зала, ведутся финальные отделочные работы во внутренних помещениях. Кровельные работы завершены на 93%, остаются небольшие участки, которые планируется доделать в ближайшие дни.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Фаниль Аглиуллин обсудил с представителем подрядчика проделанную работу, текущие задачи и планы по завершению проекта. Особое внимание было уделено большому спортивному залу, где начаты работы по укладке финишного пола. Кроме того, завершено утепление фасада здания, продолжается монтаж керамогранитной облицовки.