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Фаниль Аглиуллин проверил, как идет реконструкция спортивной школы в Лисичанске
Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин проинспектировал реконструкцию детско-юношеской спортивной школы в Лисичанске.
На данном объекте завершена покраска стен спортивного зала, ведутся финальные отделочные работы во внутренних помещениях. Кровельные работы завершены на 93%, остаются небольшие участки, которые планируется доделать в ближайшие дни.
Фаниль Аглиуллин обсудил с представителем подрядчика проделанную работу, текущие задачи и планы по завершению проекта. Особое внимание было уделено большому спортивному залу, где начаты работы по укладке финишного пола. Кроме того, завершено утепление фасада здания, продолжается монтаж керамогранитной облицовки.
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