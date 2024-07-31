Фаниль Аглиуллин проверил готовность школ Лисичанска к новому учебному году

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин организовал встречу с руководством Лисичанска и местных образовательных учреждений, чтобы оценить готовность школ к началу нового учебного года. Он подчеркнул важность подготовки учебных заведений, чтобы учащиеся и преподаватели могли вернуться к привычному процессу обучения.

«Необходимо задействовать все возможные ресурсы», – подчеркнул Фаниль Аглиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

Особенно отмечалась важность привлечения коллективов подшефного города на объекты, которые ремонтируют бригады из Татарстана.

По итогам совещания было решено привлечь коллективы школ для уборки прилегающих территорий и утилизации старой мебели. Преподавательский состав и технический персонал с готовностью поддержали данную инициативу и приступили к работе с большим энтузиазмом.

Фото: © «Татар-информ»

Весь необходимый строительный инвентарь, включая лопаты, болгарки, грабли и другие инструменты, были предоставлены руководством Республики Татарстан, за что местные жители выразили глубокую признательность.

Сейчас проходит заключительный этап подготовки школ к приемке. Совсем скоро ученики Лисичанска смогут вернуться за свои парты.

Фото: © «Татар-информ»

Сейчас проходит заключительный этап подготовки школ к приемке. Совсем скоро ученики Лисичанска смогут вернуться за свои парты.