Фаниль Аглиуллин принял участие в праздновании годовщины освобождения Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин принял участие в торжественном праздновании третьей годовщины освобождения Лисичанска. Вместе с главой Лисичанска Эдуардом Сахненко, представителями местной администрации, муниципальными депутатами, героями ЛНР и жителями города он возложил венки и живые цветы к памятнику освободителям.

Участники церемонии почтили память погибших военных и разделили с горожанами радость этой важной даты – дня, ставшего поворотным моментом в судьбе города, отметили в аппарате вице-премьера РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Республика Татарстан взяла шефство над Лисичанском и Рубежным практически сразу после того, как эти города заняли российские войска. Уже в конце июля 2022 года в Лисичанск прибыли первые специалисты из Татарстана для определения объемов и приоритетов восстановительных работ. С тех пор взаимодействие с подшефными городами продолжается на постоянной основе – от инфраструктурных проектов до социальной поддержки.