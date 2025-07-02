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ЛНР и Татарстан 2 июля 2025 15:29

Фаниль Аглиуллин принял участие в праздновании годовщины освобождения Лисичанска

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Фаниль Аглиуллин принял участие в праздновании годовщины освобождения Лисичанска
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин принял участие в торжественном праздновании третьей годовщины освобождения Лисичанска. Вместе с главой Лисичанска Эдуардом Сахненко, представителями местной администрации, муниципальными депутатами, героями ЛНР и жителями города он возложил венки и живые цветы к памятнику освободителям.

Участники церемонии почтили память погибших военных и разделили с горожанами радость этой важной даты – дня, ставшего поворотным моментом в судьбе города, отметили в аппарате вице-премьера РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Республика Татарстан взяла шефство над Лисичанском и Рубежным практически сразу после того, как эти города заняли российские войска. Уже в конце июля 2022 года в Лисичанск прибыли первые специалисты из Татарстана для определения объемов и приоритетов восстановительных работ. С тех пор взаимодействие с подшефными городами продолжается на постоянной основе – от инфраструктурных проектов до социальной поддержки.

Фаниль Аглиуллин

Фото: аппарат вице-премьера РТ

#Лисичанск #Фаниль Аглиуллин
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