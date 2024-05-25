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Общество 25 мая 2024 20:18

Фаниль Аглиуллин поприветствовал гостей Сабантуя в Чувашии от имени Раиса РТ

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Фаниль Аглиуллин поприветствовал гостей Сабантуя в Чувашии от имени Раиса РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин принял участие в Сабантуе в селе Урмаево Комсомольского муниципального округа Чувашии. Он поприветствовал гостей от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, поблагодарил за теплый прием и вручил памятные подарки.

«Сабантуй в селе Урмаево отмечается с 1982 года и собирает множество участников и гостей из разных уголков России», — отметили в республиканском ведомстве.

В состав делегации РТ вошел глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. На празднике была организована культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Кайбицкого района, что придало дополнительную яркость празднику.

Фото: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана

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