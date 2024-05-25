Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фаниль Аглиуллин поприветствовал гостей Сабантуя в Чувашии от имени Раиса РТ
Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин принял участие в Сабантуе в селе Урмаево Комсомольского муниципального округа Чувашии. Он поприветствовал гостей от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, поблагодарил за теплый прием и вручил памятные подарки.
«Сабантуй в селе Урмаево отмечается с 1982 года и собирает множество участников и гостей из разных уголков России», — отметили в республиканском ведомстве.
В состав делегации РТ вошел глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. На празднике была организована культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Кайбицкого района, что придало дополнительную яркость празднику.
Фото: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»