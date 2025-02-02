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СВО 2 февраля 2025 21:41

Фаниль Аглиуллин доставил бойцам «Алги» гумпомощь от Счетной палаты РТ

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин доставил бойцам именного батальона «Алга» гуманитарную помощь, собранную силами Счетной палаты Республики Татарстан.

«Уважаемый Алексей Иванович, дорогие коллеги из Счетной палаты Республики Татарстан! Сегодня мы с очередным визитом приехали к именному батальону „Алга”. От вас передаем адресную помощь – радиостанцию, powerbank. Хочу поблагодарить вас за оказанную помощь», – выразил благодарность Фаниль Аглиуллин.

Гуманитарный груз принял один из представителей именного батальона. Он также поблагодарил руководство Счетной палаты РТ за гуманитарную помощь.

«Победа будет за нами! Без булдырабыз!» – подытожил боец.

#гуманитарная помощь #Счетная палата #именные батальоны
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