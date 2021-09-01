Фандоматы после каникул заработали в казанских школах

В начале нового учебного года аппараты по приему алюминиевых и пластиковых тар компании «РТ-Инвест» вновь заработали в 20 школах Казани. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

«Фандоматы готовы принимать отходы, собранные за весь период летних каникул. Специалисты компании провели техосмотр, установили емкости для сбора вторсырья и подключили аппараты к работе после летнего перерыва», — сказано в сообщении.

За прошлый учебный год школьники сдали более 2 тыс. кг вторсырья. За весь период работы фандоматов в 20 школах Казани удалось отправить на переработку более 8 тыс. кг отходов.

Регоператор в течение учебного года еженедельно вывозит собранную тару, обеспечивая бесперебойную работу аппаратов по приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Специальный автотранспорт доставляет вторсырье на МПС-1, где тары взвешивают и отправляют на прессовку. Чистое сырье хорошего качества направляется на переработку в другие регионы. Переработанный пластик получает вторую жизнь – из него изготавливают футболки, скейтборды, велосипеды и уличные скамейки.