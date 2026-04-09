Фанаты «Зенита» прокомментировали поражение в финале Кубка и пасхальные договоренности

Петербургский клуб покинул Кубок России на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Спартаку» в серии пенальти (6:7). Основное время завершилось со счетом 0:0. Фанатское объединение «Ландскрона» выступило с заявлением после матча.

«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договоренностей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника», — говорится в сообщении телеграм-канала объединения.

Фанаты также затронули тему Fan ID. «Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры, что Кубок перестанет быть доступным без Fan ID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас всё же ещё будет ждать новый сезон», — добавили представители «Ландскроны».

Напомним, игра завершилась инцидентом: после серии пенальти с трибун стадиона в игроков «Спартака» полетели бутылки с водой. Красно-белые показывали жестом «давай-давай», после чего игроки «Зенита» потребовали, чтобы москвичи покинули поле.