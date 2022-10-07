Фанаты «Рубина» требуют от Минниханова уволить Слуцкого и руководство клуба

На сайте change.org создана петиция на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и руководство клуба.

Петицию разместили активные болельщики казанского клуба. В ней они указали на плохие результаты «Рубина» в сезоне, а также на качество показываемого командой футбола. Кроме этого, фанаты пожаловались на неуважительное отношение и хамство со стороны тренера и отдельных футболистов «Рубина».

«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются, и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на "убойный состав" который был собран в межсезонье. Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. В связи с вышеизложенным, считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК "Рубин"», - говорится в заявлении.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого впервые за долгие годы вылетел из премьер-лиги. После 12 сыгранных туров в Первой лиге команда занимает шестое место, отставая от лидеров турнира на шесть очков.

В последних трех матчах «Рубин» потерпел три поражения – дважды в чемпионате (от ярославского «Шинника» (0:1) и «Арсенала» (1:2) из Тулы) и один раз в Кубке России (от «Волги» (1:2) из Ульяновска). При этом казанцы вылетели из розыгрыша Кубка страны.