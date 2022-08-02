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Ру Тат
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Спорт
2 августа 2022  10:39

Фанаты «Рубина» и «Уфы» во время матча устроили перекличку «Косово — Сербия»

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Активные болельщики «Рубина» и «Уфы» по ходу первого тайма татаро-башкирского дерби устроили перекличку.

Фанаты поочередно кричали «Косово – Сербия». Напомним, в последние дни Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в последнее время между фанатскими движениями «Рубина» и «Уфы» складываются сложные отношения, речовку и те, и другие скандировали совместно.

Сама игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 0:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча.

#фк рубин #ФК Уфа #первая лига #фанаты Рубина
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