Фанаты «Рубина» и «Уфы» во время матча устроили перекличку «Косово — Сербия»

Активные болельщики «Рубина» и «Уфы» по ходу первого тайма татаро-башкирского дерби устроили перекличку.

Фанаты поочередно кричали «Косово – Сербия». Напомним, в последние дни Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в последнее время между фанатскими движениями «Рубина» и «Уфы» складываются сложные отношения, речовку и те, и другие скандировали совместно.

Сама игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 0:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча.