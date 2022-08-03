Фанаты обвинили Камилу Валиеву в наборе лишнего веса из-за видео со Зверковским

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева получила нелицеприятные комментарии к видео, которое она разместила в своем телеграм-канале.

На кадрах фигуристка отрабатывает элемент поддержки в паре Александром Зверковским в рамках подготовки к выступлению на шоу Татьяны Навки.

Некоторые подписчики заметили, что Зверковскому очень тяжело удерживать Валиеву на одной руке.

«Тяжеловато смотрится. Либо Зверковский пьян, либо Загитова потолстела», — написали подписчики телеграм-канала.