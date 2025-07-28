Фанатов «Рубина» могут наказать за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»

Фото: rubin-kazan.ru

КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет) РФС рассмотрит поведение фанатов «Рубина» в матче второго тура РПЛ против «Зенита». Об этом заявил «Матч ТВ» Артур Григорьянц.

«Рассмотрим скандирование болельщиками казанского клуба оскорбительных выражений в адрес команды из Санкт‑Петербурга», – заявил председатель КДК РФС.

По ходу вчерашней встречи на «Ак Барс Арене» болельщики «Рубина» неоднократно выкрикивали с трибун: «Зенит – позор российского футбола».

Матч между «Рубином» и «Зенитом» завершился со счетом 2:2. После двух туров казанцы идут четвертыми в турнирной таблице.