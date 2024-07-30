Фан-зона «Луидор-парк» будет работать на всех домашних матчах «Рубина» в сезоне 2024/2025

В сезоне 2024/2025 на всех домашних матчах казанского «Рубина» будет работать развлекательная фан-зона «Луидор-Парк». Территориально она будет располагаться в восточной части стадиона «Ак Барс Арена».

Впервые прогуляться по фан-зоне болельщикам удалось во время субботнего матча между «Рубином» и «Зенитом». «Луидор-Парк» представляет из себя различные спортивные активности (площадка для игры в «панну», футбольные аттракционы), в которых могут поучаствовать посетители стадиона.

Также на территории фан-зоны установлена музыкальная сцена, предназначенная для выступления приглашенных артистов. Организаторы создали праздничное настроение и сделали поход на футбол привлекательным для семей с детьми и больших компаний.

Отметим, что с сезона 2024/2025 крупный российский холдинг по продаже и обслуживанию коммерческих и легковых автомобилей «Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин». В честь заключения сотрудничества в перерыве матча с «Зенитом» генеральный директор ООО «Луидор» Сергей Гусев передал руководству казанской команды ключи от новой машины Газель Next.

«Мы рады стать частью большой клубной семьи "Рубина" и участниками сегодняшнего футбольного праздника. Первый домашний матч сезона, статусный соперник, прекрасная погода – идеальное комбо для болельщиков. И большая ответственность для нас, ведь именно "Луидор-парк" первым встречает гостей стадиона и задает настроение на ближайшие пару часов. Пользуясь футбольной терминологией, именно мы отдаем первый пас. «Луидор парк» подарит зрителям всех без исключения домашних игр «Рубина» хорошее настроение и сделает посещение футбольных матчей в Казани еще более привлекательным и комфортным. Ждем вас с друзьями и детьми - места и активностей хватит на всех», - рассказал генеральный директор ООО «Луидор» Сергей Гусев.

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Евгений Романов

Фото предоставила компания ООО "Луидор"