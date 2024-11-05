news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 ноября 2024 19:47

Фальшивые постановения с обвинениями: татарстанцев предупредили о новой схеме мошенников

Скопировать ссылку

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предупредил жителей республики о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников силовых структур, рассылают на почту или в мессенджеры фейковые постановления с обвинениями, в которых есть обвинения по некоторым статьям.

«Для неосведомленного человека постановление выглядит максимально правдоподобно – оно находится на бланке с реквизитами, печатью и отсылками к конкретным статьям законов. Однако, сам факт обращения сотрудника правоохранительных органов через почту или мессенджер, да еще и с пересылкой документа – должен стать четким сигналом, что перед вами мошенник», – написал в своем Telegram-канале министр.

Ранее такая схема использовалась для сотрудников организаций, теперь же мошенники нацелены на личные почты.

#Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100