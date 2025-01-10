Фальсифицированную молочную продукцию выявили в 105 социальных учреждениях РТ

В прошлом году в 105 социальных учреждениях Татарстана выявили фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии ведомства.

«В социально значимых учреждениях были отобраны 133 пробы пищевой продукции, несоответствия выявлены в восьми пробах, что составило около 7,6%. Это преимущественно фальсификация молочной продукции растительными жирами», — рассказал он.

Некачественная молочная продукция принадлежала производителям из Татарстана, Пермского края, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской и Московской областей.

«По фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, приняты необходимые меры, направленные на пресечение противоправных действий», — подчеркнул Галеев.

В частности, отозвано 115 деклараций о соответствии продукции, недобросовестным производителям объявлены предостережения, направлены информационные письма в органы прокуратуры и в Управление Роспотребнадзора по РТ.

Всего, по словам Галеева, в прошлом году управлением на территории республики было отобрано более 600 проб пищевой продукции. Результаты лабораторных исследований показали, что 9,5% из них не соответствовали показателям качества и безопасности.