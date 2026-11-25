В Казани врачи больницы «РЖД-Медицина» вернули сексуальную жизнь 61-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациент обратился в урологическое отделение железнодорожной больницы с жалобами на серьезные проблемы с эрекцией. Восемь лет он получал консервативную терапию, однако в последние годы лечение не давало эффекта – сексуальная жизнь стала невозможной.

Специалисты предложили мужчине установку фаллопротеза. Как отметили в пресс-службе «РЖД-Медицина», это устройство, которое устанавливается внутрь полового члена и возвращает возможность вести нормальную, полноценную сексуальную жизнь. Мужчины, которым установили такой имплант, отмечают высокую удовлетворенность половой жизнью, подчеркнули в медучреждении.

Пациент решился на операцию, несмотря на сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, два перенесенных инсульта и два инфаркта, а также обширные ожоги тела, полученные несколько лет назад. Врачи урологи совместно с анестезиологами-реаниматологами клиники долгое время взвешивали все возможные риски и осложнения, провели тщательное обследование и медикаментозную подготовку пациента. Фаллопротезирование прошло успешно, без осложнений. Операция длилась около часа. Мужчину уже выписали из клиники, и он чувствует себя хорошо.

