Фальковский влился быстрее Юдина, но есть нюансы. Кто выиграл от обмена «Ак Барса» и СКА

Почти два месяца прошло с момента громкого обмена Дмитрия Юдина из «Ак Барса» в СКА на Степана Фальковского. Учитывая проблемы с обороной у обеих команд, можно констатировать, что решить свои проблемы не смог никто. «ТИ-Спорт» сравнивает профит, который получили команды после обмена и делает выводы.





Фото: ak-bars.ru

Юдин полюбил Казань, но вмешались не хоккейные факторы

Когда у Дмитрия Юдина появились первые проблемы на льду и, как следствие, постепенное снижение игрового времени, поклонники «Ак Барса» не сразу приняли новую реальность. Все-таки защитник был «в доску своим» многие годы, мощно прибавил в Казани, пройдя путь от статиста до ведущего защитника топ-4, а также стал неотъемлемой частью раздевалки «Ак Барса», где даже считался главным диджеем команды.

Слухи о конфликте с тренером по работе защитников Александром Макрицким делали стадию неприятия у болельщиков еще сильнее. Поэтому не должно было удивлять, что большинство встало на сторону защитника.

Сам Дмитрий очень тепло отзывался об «Ак Барсе», Татарстане и Казани и даже говорил, что очень хотел бы играть здесь как можно дольше. Но лед показывал другую картинку. В 27 играх при Дмитрии Юдине на льду «барсы» 17 раз пропускали. Правда, и забросили при нем 19 раз, так что показатель полезности был положительным. Однако, ошибки стали случаться довольно часто – Дмитрий перестал быть похожим на себя даже образца прошлого сезона. На его счету в нынешнем сезоне за «Ак Барс» лишь одна шайба, а ведь именно его помощь нападающим на синей линии всегда была одним из козырей Юдина.

Не готовы судить с полной уверенностью, но нельзя отбрасывать теорию, что не последнюю роль в ментальном состоянии хоккеиста сыграли и последние потрясения – серьезная болезнь и развод. В итоге, в начале декабря Дмитрий полностью потерял состав в казанской команде. Вопрос, что стало начало размолвки – недовольство тренерского штаба защитником или наоборот – Дмитрий перестал выкладываться из-за не сложившихся отношений с новым тренерским штабом. Но в итоге Дмитрию начали искать новый клуб.

Перед самым дедлайном обмен-таки произошел. Причем настолько внезапно, что Степану Фальковскому, которого и получил «Ак Барс» взамен, был вынужден выходить из самолета, который должен был вот-вот отправиться на выезд СКА. Для белорусского защитника это стало настоящим шоком. Юдин же был счастлив.

«Это была большая неожиданность, но обстоятельства сложились наилучшим образом. Если учесть, что «Ак Барс» хотел меня обменять, то получить предложение из Петербурга в последний день дедлайна — это был лучший вариант. Спасибо СКА, городу, руководству, что поверили в меня», - делился эмоциями с пресс-службой питерского клуба Дмитрий.

При этом, даже с учетом не самого теплого расставания, Дмитрий ни разу не сказал ничего негативного в сторону «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

«Благодарен «Ак Барсу» за время, проведенное там. Также хочу сказать спасибо руководству СКА за то, что сейчас я в составе главного претендента на Кубок Гагарина», - говорил защитник после своей первой игры за питерский клуб.

Роман Ротенберг уже остыл к Юдину?

В момент обмена, понятно, многие в Казани этого не поняли. Хотя, и из Санкт-Петербурга доносились голоса довольно разочарованные. «Мы должны были кем-то пожертвовать, чтобы вернуть нашего доморощенного воспитанника», - говорили в СКА. Также там объясняли этот обмен желанием достичь баланса между атакой и обороной, то есть усилить защиту. Вместе с тем там решили отправить восвояси Тони Деанджело. Якобы тот хорош в помощи атаке, но «привозит» в защите.

Желание вернуть Юдина в Петербурге сохранялось как минимум последние два года. Возможно, именно идея фикс и не дала руководству СКА оценить все «за» и «против» объективно. Пока что очевидно, что никакого выравнивания обороны и атаки в СКА не получилось.

В 2025 году у клуба с берегов Невы лишь четыре победы за 15 матчах. Причем среди них крупные поражения с: 5 безответными шайбами от «Спартака», 7 – от «Северстали», 5 – от московского «Динамо», 5 – от «Нефтехимика». Но апофеозом провальной игры в обороне СКА стали унизительные восемь шайб (3:8) от «Ак Барса» на своем льду.

Впрочем, Юдин на фоне того ужасного СКА выглядел сравнительно прилично – он заблокировал 3 броска, провел 3 силовых приема и выиграл 2 вбрасывания.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Оказалось, что неудачи СКА связаны не совсем в Деанджело, а привлечение Дмитрия Юдина пока никакой погоды в результатах Питера не сделало. Сам Дмитрий не выступает на уровне своих лучших лет в «Ак Барсе». Долго ждать, что Роман Ротенберг остынет к доморощенному защитнику которого так желал, не пришлось. В том же матче с «Нефтехимиком» Дмитрий отыграл 6:22 за 10 смен – меньше остальных защитников СКА.

Сейчас у Юдина не слишком впечатлительная статистика: в 17 матчах у него 2 ассистентских балла, и «-2» показатель полезности. Его среднее время на площадке – чуть больше 15 минут. Но в последних играх оно понемногу сокращается.

Фальковский небезгрешен, но влился в новую команду лучше

Степан Фальковский прилетел в Казань и буквально «с колес» попал в основной состав, в отличие от того же Юдина. Последний дебютировал за СКА лишь спустя неделю, и то – в низших звеньях.

Поначалу Степана задействовали с Альбертом Яруллиным во второй паре защитников, где он быстро освоился. Хотя, были и некоторые проблемы с выводом шайбы и началом атак. Он пожарил и отдавал шайбу на крюк сопернику, что оборачивалось большими проблемами для вратарей.

Хороший первый пас – это не про белорусского защитника. Однако, чем дальше, тем лучше Степан адаптировался в «Ак Барса». Вскоре он получил нового партнера – более подвижного Артемия Князева, который добавляет в своем уровне очень быстро.

Сейчас в активе Фальковского 5 (1+4) очков в 18 матчах. Его показатель полезности значительно превосходит юдинский в СКА – у белоруса «плюс 5». Помимо набора очков, защитник классно выдавливает соперника со своего пятака, готов бороться у бортов и в целом проводит много работы.

Именно Фальковский забросил решающую шайбу в овертайме последнего домашнего «Зеленого дерби» в конце января (4:3 ОТ). Хоть и серьезно ошибся по ходу игры. Место в тройке игроков в овертайме – серьезный показатель доверия тренера к хоккеисту, который играет за команду один месяц.

Фото: ak-bars.ru

Пока что именно «Ак Барс» выглядит главным бенефициаром этого обмена. Однако нужно делать скидку на тот факт, что Юдин перешел в коллектив с очень специфическим управлением. Сложно сразу влиться в команду с таким своеобразным тренерским штабом.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru