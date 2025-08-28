Фальковский о задачах «Ак Барса» на сезон

Фото: ak-bars.ru

28-летний защитник «Ак Барса» Степан Фальковский поделился мнением относительно задач своей команды на будущий сезон.

«У «Ак Барса» каждый год одна задача — выиграть Кубок Гагарина. Для достижения цели нужно быть единым целым, одной командой. Что касается соперников, все команды хорошие. Есть клубы высокого уровня, есть пониже. Проходных команд нет, со всеми будет тяжело» – приводит слова Фальковского Metaratings

Отметим, Фальковский переехал в Казань осенью 2024 года в результате обмена на Дмитрия Юдина в питерское СКА.

В сезоне-2024/25 «Ак Барс» дошел до второго раунда и вылетел из розыгрыша плей-офф от московского «Динамо», потерпев поражении в серии (2-4).

Первую встречу в новом сезоне татарстанцы проведут в гостях против магнитогорского «Металлурга» 6 сентября 2025 г.

