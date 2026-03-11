news_header_top
Общество 11 марта 2026 12:24

Фальков заявил, что новая система высшего образования объединит лучшие практики

Переход российских вузов на новую модель высшего образования не является ни отказом от болонской системы, ни возвращением к советской. Речь идет о сочетании лучших практик разных этапов развития высшей школы. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит канал ведомства в MAX.

Глава Министерства провел совещание, посвященное информационному сопровождению пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования.

Фальков отметил, что модернизация национальной системы предполагает объединение сильных сторон различных образовательных подходов. По его словам, планируется сохранить фундаментальность подготовки, характерную для советской высшей школы, одновременно сделав образовательные программы более гибкими и ориентированными на практику.

Кроме того, уточняется, что обновление системы высшего образования предусматривает снижение бумажной нагрузки на преподавателей, а также увеличение уровня их заработной платы и расширение мер социальной поддержки.

#высшее образование
Новости партнеров