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Общество 15 июня 2023 12:18

Фальков заявил о необходимости преобразовать магистратуру в России

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Фальков заявил о необходимости преобразовать магистратуру в России
Валерий Фальков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российской системе высшего образования, в частности, магистратуре, требуются серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас эта форма обучения не выполняет своего предназначения. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования. В том числе надо существенно повысить качество магистратуры», — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.

В мае этого года Президент России Владимир Путин подписал указ о введении трехуровневой системы высшего образования в вузах страны. В рамках специализированного высшего образования в учебных заведениях будут доступны программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры — стажировки сроком от 1 до 3 лет.

#Образование #вузы россии #высшее образование
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