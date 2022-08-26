Федеральный министр в Челнах посидел за рулем тягача «КАМАЗ»

фото: Telegram-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым посетил производственные предприятия КАМАЗа. Федеральный министр пообещал автогиганту поддержку от федерального министерства и научных институтов, а также обсудил с руководителем РТ задачи новой инженерной школы в Набережночелнинском филиале КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Высокие гости осмотрели автомобильный завод КАМАЗа, оценили конвейер сборки кабин и работу главного контейнера сборки автомобилей, с которого в среднем за 5–6 минут сходит новый грузовик. Также Фальков осмотрел магистральный тягач поколения К-5 — не только со стороны, но и посидев за рулем новинки.

Затем Президент Татарстана и глава Минобрнауки отправились на завод каркасов и кабин, где осмотрели зону логистики, цех сварки и измерительную лабораторию. После они оценили разработки КАМАЗа: автомобили на электротяге, электробусы и технику на водородных топливных элементах.

После экскурсии по производственным площадкам Фальков заметил, что увидел здесь продукцию совершенно иного уровня.

«Задача министерства, университетов и научных институтов — подставить плечо и обеспечить такой уровень кооперации, чтобы одна из ведущих автомобилестроительных корпораций России и дальше динамично развивалась, внедрялись самые передовые идеи и наработки. Это в том числе касается создания передовой инженерной школы. Мы сегодня приехали сюда посмотреть, как организовано производство и обсудить задачи для передовой инженерной школы в Набережночелнинском филиале КФУ. Данная школа важна и для университета, и для „КАМАЗа“, поскольку у них технологические задачи», — заключил министр.