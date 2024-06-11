Фальков в Казани: Россия заинтересована в увеличении потока студентов из стран БРИКС

Валерий Фальков: «Столь высокий интерес к БРИКС объясняется его уникальным форматом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Столь высокий интерес к БРИКС объясняется его уникальным форматом»

БРИКС набирает авторитет в мире. В этом году заявки на вступление в объединение подали более 20 стран, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Столь высокий интерес к БРИКС объясняется его уникальным форматом. Наши страны с различными историями и опытом совместно строят общее будущее на основе принципов равноправия, взаимного уважения, открытости и поиска баланса интересов», – сказал он.

Проведение встречи министров образования стран БРИКС в Казани, по его мнению, символично. Свою мысль Фальков пояснил так: «Столица Татарстана – город с богатым наследием, образец плодотворного взаимодействия многих национальных культур. При этом Казань является современным научно-образовательным хабом России. Здесь разрабатываются и внедряются самые передовые технологии и образовательные программы».

Министр науки и высшего образования добавил, что этот год стал историческим для объединения БРИКС, поскольку впервые встреча проходит в расширенном формате. «Выражаю признательность нашим друзьям из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР за совместную работу. Тепло приветствую партнеров из Египта, Ирана и ОАЭ. Убежден, что участие новых членов БРИКС обогатит повестку объединения, приумножит совместные начинания на благо наших стран и народов», – обратился он к собравшимся.

На страны БРИКС приходится 37% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, в них проживает почти половина планеты.

По словам Фалькова, развитию экономик государств во многом способствует обеспечение технологического суверенитета и академического лидерства стран БРИКС на мировой арене. «За период 15-летнего существования объединения гуманитарный трек стал одним из самых динамичных и насыщенных направлений многостороннего взаимодействия», – заметил министр.

По словам Фалькова, развитию экономик государств во многом способствует обеспечение технологического суверенитета и академического лидерства стран БРИКС на мировой арене Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Одно из направлений сотрудничества – открытие филиалов российских вузов»

Египет и Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в открытии филиалов российских вузов, рассказал Фальков. «Одно из направлений нашего сотрудничества, в чем заинтересованы представители стран БРИКС, – это открытие филиалов российских вузов. Мы обсуждаем разные форматы присутствия российских университетов в других странах. Но сегодня на площадке в Казани обсуждалось сотрудничество именно с Египтом и ОАЭ», – отметил министр науки и высшего образования.

Фальков напомнил, что в прошлом году в Каире открылись филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского федерального университета. «Сейчас обсуждается открытие еще нескольких филиалов», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки добавил, что Российский экономический университет имени В. Г. Плеханова открывает филиал в Дубае. Кроме того, ведется работа по открытию Российского университета в Абу-Даби. «Это будет университет, на площадке которого ведущие российские вузы будут реализовывать свои программы. В частности, шесть таких программ мы уже с коллегами из ОАЭ согласовали. Конечно, это те программы, в которых они заинтересованы, исходя из своих стратегических документов, исходя из своих стратегических целей и задач», – пояснил он.

По словам Фалькова, в части высшего образования Россия заинтересована, чтобы как можно больше студентов из стран БРИКС приезжали и обучались по программам в российских университетах. «И такой интерес есть. Сегодня мы провели соответствующие переговоры с коллегами из Египта, ОАЭ. Количество студентов из Египта у нас каждый год существенно увеличивается», – заключил он.

Сергей Кравцов сообщил, что на форуме министров образования «Формируя будущее» обсуждалась международная олимпиада по искусственном интеллекту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предлагаю провести педагогический форум под эгидой стран БРИКС»

Россия заинтересована в работе со странами БРИКС по обмену школьниками, лучшими педагогическими практиками и учителями. Кроме того, есть интерес в развитии детского отдыха и естественно-научного образования, подготовке учащихся к международным олимпиадам, организации воспитательной работы, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Предлагаю запланировать, может быть, провести педагогический форум под эгидой стран БРИКС. Чтобы учителя из разных стран могли приехать, пообщаться, выработать новые предложения по сотрудничеству», – заявил он.

Глава Минпросвещения сообщил, что на форуме министров образования «Формируя будущее» обсуждалась международная олимпиада по искусственному интеллекту. Россия уже несколько лет подряд для школьников проводит такую олимпиаду.

«Мы предлагаем сделать ее международной, в том числе с участием стран БРИКС. Уверен, что проведение такой олимпиады позволит нам развивать перспективные направления», – заметил Кравцов.

Ксолани Кумало напомнил, что Южно-Африканская Республика председательствовала в БРИКС в прошлом году и передала эстафету России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш приоритет – образовательные программы БРИКС»

После приветствий руководителей сферы российского образования слово взяли представители других стран. Так, главный директор по международным отношениям Департамента высшего образования и профессиональной подготовки ЮАР Ксолани Кумало напомнил, что Южно-Африканская Республика председательствовала в БРИКС в прошлом году и передала эстафету России.

«Надеемся, что в этом году предыдущие договоренности получат развитие. В частности, обсуждение вопросов сетевого университета, взаимное признание дипломов, цифровое образование. Надеемся, что мероприятие в Казани даст дальнейший толчок развитию нашего сотрудничества», – сказал Кумало.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр образования ОАЭ Ахмад Белхуль Аль Фаласи добавил, что его страна присоединилась к БРИКС, потому что «твердо верит в успех сотрудничества государств этой организации».

«Это хорошая платформа для того, чтобы усилить и укрепить наши связи со странами – членами БРИКС, изучить новые возможности для совместной работы. Наши системы образования вышли на новый уровень. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить высокий уровень качества образования. Наш приоритет – образовательные программы БРИКС», – отметил он.

Чень Цзе убежден, что форум дает возможность укрепить взаимоотношения всех участников БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши страны устанавливают рамки новых отношений, новые направления развития»

Заместитель министра образования Китая Чень Цзе убежден, что форум дает возможность укрепить взаимоотношения всех участников БРИКС. «Сейчас весь мир стоит перед лицом больших вызовов. Наши страны устанавливают рамки новых отношений, новые направления развития», – подчеркнул он.

Чень Цзе добавил, что сотрудничество в области образования и науки постоянно развивается. «Мы сформировали новый союз университетов стран – участников БРИКС и новую платформу для укрепления развития между нашими университетами. В будущем мы будем формировать новые сферы развития наших государств, которые будут соответствовать всем вызовам», – сказал он.

Айман Ашур подтвердил готовность сотрудничать в сфере образования, чтобы и дальше развивались экономики государств БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр образования Египта Айман Ашур подтвердил готовность сотрудничать в сфере образования, чтобы и дальше развивались экономики государств БРИКС.

«Рад, что Египет присоединился к странам БРИКС. Важность встречи министров образования заключается в том, чтобы обменяться мнением и опытом, составить некую общую стратегию развития и сотрудничества в сфере образования и науки. Это окажет большую поддержку развитию экономик наших стран», – отметил он.

Опперман Руи Висэнтэ рассказал, что проделана огромная работа над Декларацией министров образования стран БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Страны БРИКС стали важными игроками на мировой арене в области образования»

Директор Фонда Координации повышения качества профессорско-преподавательского состава Бразилии Опперман Руи Висэнтэ рассказал, что проделана огромная работа над Декларацией министров образования стран БРИКС. Сегодня документ был принят на встрече.

«В ней мы приветствуем новых членов БРИКС. Благодарим Россию за ту работу, которую она делает для укрепления наших отношений и других стран БРИКС. В следующем году Бразилия будет председательствовать в БРИКС. Мы намерены продолжать работу, которую проводит Россия, и будем разрабатывать предложения по декларации», – поделился он.

Спикер уточнил, что для Бразилии этот форум – возможность для развития сотрудничества по различным проектам. Он также заметил, что Россия и другие страны БРИКС стали «важными игроками на мировой арене в области образования».

Омид Резаифар заявил, что у его страны накоплен большой опыт в сфере образования и исследований Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Замминистра по технологиям и инновациям Министерства науки, исследований и технологий Ирана Омид Резаифар заявил, что у его страны накоплен большой опыт в сфере образования и исследований.

«Объединение стран в БРИКС, особенно в сфере технологий, поможет создать хорошее будущее для наших государств. В моей стране есть много знаний о развитии технологий, которыми мы можем поделиться со странами БРИКС. Считаем, что любое развитие нуждается в технологиях и науке», – подчеркнул он.