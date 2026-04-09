Фальков в Казани предложил поддерживать студенческие стартапы грантами до 3 млн рублей

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил поддерживать студенческие стартапы грантами до 3 млн рублей. Он выдвинул эту идею на пленарном заседании Российского венчурного форума (РВФ) в Казани.

«Мы считаем, что опыт грантов, которые получают студенты благодаря поддержке <...> фонда Бортника (неофициальное название Фонда содействия инновациям – прим. Т-и), достаточен. Но их надо дифференцировать. Надо давать более серьезные гранты на следующем этапе тем, кто уже получил первоначальную поддержку, но ему надо чуть больше – 2-3 млн рублей», – пояснил Фальков.

Согласно презентации к выступлению министра, предлагается сократить число грантов «Студенческий стартап» в пользу качества. Речь идет о введении второго этапа гранта в размере 2-3 млн рублей.

Кроме того, нужны инструменты для работы со зрелыми стартапами, чтобы преодолеть «долину смерти». Это период в развитии стартапа, когда проект уже запущен, но еще не начал приносить прибыль, а стартовые инвестиции уже расходуются.

Российский венчурный форум продлится с 8 по 10 апреля. Накануне состоялось открытие в Иннополисе, а сегодня ключевой площадкой деловой программы стал МВЦ «Казань Экспо».

Помимо Валерия Фалькова, в пленарном заседании участвовали помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов.